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11:52 | Футбол — РФПЛ

Хохлов и Никифоров приступили к работе с "Динамо"


Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов и его помощник Юрий Никифоров приступили к работе со столичной командой. Ранее бывшие игроки сборной России работали с молодежным составом бело-голубых.

Отметим, что перед утренней тренировкой на базе в Новогорске экс-наставник "Динамо" Юрий Калитвинцев и его ассистент Юрий Ковтун попрощались с командой.

После 12 туров "Динамо" занимает 15-е место в таблице премьер-лиги. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В 13-м туре бело-голубые дома сыграют со "СКА-Хабаровск". Встреча  состоится 14 октября. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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