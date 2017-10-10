Хохлов и Никифоров приступили к работе с "Динамо"

Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов и его помощник Юрий Никифоров приступили к работе со столичной командой. Ранее бывшие игроки сборной России работали с молодежным составом бело-голубых.

Отметим, что перед утренней тренировкой на базе в Новогорске экс-наставник "Динамо" Юрий Калитвинцев и его ассистент Юрий Ковтун попрощались с командой.

После 12 туров "Динамо" занимает 15-е место в таблице премьер-лиги. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В 13-м туре бело-голубые дома сыграют со "СКА-Хабаровск". Встреча состоится 14 октября. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.