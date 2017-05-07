Хави Грасия: "Рубин" заслужил победу над "Уфой"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1) отметил, что команде пришлось тяжело после того, как соперник открыл счет. Специалист похвалил своих подопечных за добросовестную работу.

– Отыгрываться всегда тяжело любой команде, и наша не исключение, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. – Нам пришлось тяжело, но мне понравилось, как ребята действовали, когда проигрывали. "Рубину" удалось сравнять счет, а затем и выйти вперед. Футболисты действовали правильно и добросовестно, поэтому они заслужили эту победу.

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"