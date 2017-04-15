Хави Грасия: "Несмотря на большое количество травмированных, моя задача - собирать оптимальный состав "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" выделил взаимодействия соперника в центральной зоне. Специалист подчеркнул, что несмотря на травмы некоторых футболистов, ему удалось собрать оптимальный стартовый состав.

– У травмированных игроков "Рубина" разные обстоятельства, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. – Кто-то поврежден с момента матчей сборных, у кого-то небольшой дискомфорт. Моя задача – собрать оптимальный стартовый состав. Удалось ли это? Конечно (сказал по-русски – Прим. "СЭ")!

"Краснодар" делает большой акцент на взаимодействия в центре. Классон, Мамаев, Смолов, Перейра... Все эти футболисты смещаются в эту зону и раскрывают атаку команды. Наши опорные полузащитники сегодня должны нейтрализовать центр поля у "быков", но этими функции лежат не только на опорниках.

Трансляция матча "Рубин" - "Краснодар"