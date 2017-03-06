Хави Грасия: "Готов на многое ради успеха "Рубина", но оставим мои волосы в покое"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что перед командой не стоит задачи выхода в Лигу Европы по итогам сезона. При этом специалист отметил, что команда может выйти в еврокубки.

- Говорят, что задачу по выходу команды в Лигу Европы никто не снимал. Это так? - вопрос Грасии.

- Знаю, что журналистам нравится говорить об этих задачах. Наверное, никто не слышал, чтобы я говорил, что выход в Европу был одной из ясных задач, ни в начале сезона, ни сейчас. Я этого не говорил и не собираюсь. Не говорю, что мы не способны сделать этого. Но это правда, что во время заключения моего договора говорилось о периоде адаптации многих игроков, ассистентов в течение первого года и попытке стремления к этой задаче в двух ближайших сезонах.

- Готовы ли вы, если "Рубин" выйдет в Еврокубки, побрить голову и весь следующий сезон быть лысым?

- Думаю, что я уже не в том возрасте для таких вещей. Я готов на многое для успеха "Рубина", практически на все, но волосы давайте оставим в покое (смеется).