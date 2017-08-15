Хави Гарсия: "Я провел три года в лучшей команде России"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил благодарность всем сотрудникам "Зенита" за три года, проведенных вместе. В понедельник питерцы объявили о переходе хавбека в испанский клуб.

– Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с "Зенитом", – написал на своей странице в Инстаграме Гарсия. – Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из "Зенита"! Спасибо, "Зенит", спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!