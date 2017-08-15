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Хави Гарсия: "Я провел три года в лучшей команде России"

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Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил благодарность всем сотрудникам "Зенита" за три года, проведенных вместе. В понедельник питерцы объявили о переходе хавбека в испанский клуб.

– Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с "Зенитом", – написал на своей странице в Инстаграме Гарсия. – Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из "Зенита"! Спасибо, "Зенит", спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!

 

Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всему вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с Зенитом. Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб. Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас из Зенита! Спасибо Зенит, спасибо Санкт-Петербург! До свидания! 🔵⚪️🔵

Публикация от Javi Garcia (@javigarcia_6) Авг 15 2017 в 12:18 PDT

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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okini

@bigzhuk1 - загляните в википедию хотя бы Хави Гарсия - чемпион России 2014/15. Обладатель Кубка России 2016. Суперкубка России 2015, 2016

11:29

romy4_84

ехай на

11:27

bigzhuk1

А Гарсия выигрывал чемпионство с Зенитом? Или он провел эти годы в дважды третьей команде?))

11:02