Хави Гарсия: "Я провел три года в лучшей команде России"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил благодарность всем сотрудникам "Зенита" за три года, проведенных вместе. В понедельник питерцы объявили о переходе хавбека в испанский клуб.
– Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с "Зенитом", – написал на своей странице в Инстаграме Гарсия. – Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.
Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из "Зенита"! Спасибо, "Зенит", спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!
Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всему вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с Зенитом. Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб. Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас из Зенита! Спасибо Зенит, спасибо Санкт-Петербург! До свидания! 🔵⚪️🔵
Rosinant
cska+ ЗачОт!!! :-D
16:06
голос из Санкт-Петербурга
Спасибо за добрые слова!
15:23
SS-1525-Sergey
Хави, не плохой игрок, но подленький, удар исподтишка наше всё, грубить излишне. Этим и запомнится к сожалению!
13:34
cska+
хммм... а разве Гарсия играл за ЦСКА??? )))
12:35
letmebetomorrow
вчера ему не хватало поддержки болельщиков в спб, сегодня он играл в лучшей команде россии. это называется лицемерием.
12:22
kauperwood37
ха, неск. масквабадских клоунов вылезло, чтобы ляпнуть очередной бред, даже матчасть не знают, но хрюкнуть или поржать - это единственное, что могут. Привыкли, что уходя из их клубов люди плюются
12:20
вперёд Спартак!
За три года в Зените Гарсия не выиграл ничего, поэтому по спортивному признаку она не может быть за проведённые им годы ни лучшей, ни второй, ни даже третьей (другие команды выигрывали чемпионство и кубки)! Другое дело, что любая команда может быть "лучшей" по каким-либо иным (не спортивным) признакам. Наверняка, Зенит - "лучшая команда" по административному ресурсу, уровню зарплат, воровству бюджетных денег, только стоит ли этим в данном случае гордиться?)))))))))
12:03
Severny_Olen
Спасибо за игру и высокий профессионализм, Хавьер! Будем помнить, и удачи в новом клубе!
11:59
Паласиос
его обманули... радиозиниты, вциомы ручные... он играл в лучшем политпроекте...
11:47
Странно все это
Какой дружелюбный
11:41
okini
@bigzhuk1 - загляните в википедию хотя бы Хави Гарсия - чемпион России 2014/15. Обладатель Кубка России 2016. Суперкубка России 2015, 2016
11:29
romy4_84
ехай на
11:27
bigzhuk1
А Гарсия выигрывал чемпионство с Зенитом? Или он провел эти годы в дважды третьей команде?))
11:02