10:41 | Футбол — РФПЛ

Хави Гарсия: "Я провел три года в лучшей команде России"

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Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил благодарность всем сотрудникам "Зенита" за три года, проведенных вместе. В понедельник питерцы объявили о переходе хавбека в испанский клуб.

– Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с "Зенитом", – написал на своей странице в Инстаграме Гарсия. – Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из "Зенита"! Спасибо, "Зенит", спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!

 

Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всему вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с Зенитом. Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб. Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас из Зенита! Спасибо Зенит, спасибо Санкт-Петербург! До свидания! 🔵⚪️🔵

Публикация от Javi Garcia (@javigarcia_6) Авг 15 2017 в 12:18 PDT

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Rosinant

cska+ ЗачОт!!! :-D

16:06

голос из Санкт-Петербурга

Спасибо за добрые слова!

15:23

SS-1525-Sergey

Хави, не плохой игрок, но подленький, удар исподтишка наше всё, грубить излишне. Этим и запомнится к сожалению!

13:34

cska+

хммм... а разве Гарсия играл за ЦСКА??? )))

12:35

letmebetomorrow

вчера ему не хватало поддержки болельщиков в спб, сегодня он играл в лучшей команде россии. это называется лицемерием.

12:22

kauperwood37

ха, неск. масквабадских клоунов вылезло, чтобы ляпнуть очередной бред, даже матчасть не знают, но хрюкнуть или поржать - это единственное, что могут. Привыкли, что уходя из их клубов люди плюются

12:20

вперёд Спартак!

За три года в Зените Гарсия не выиграл ничего, поэтому по спортивному признаку она не может быть за проведённые им годы ни лучшей, ни второй, ни даже третьей (другие команды выигрывали чемпионство и кубки)! Другое дело, что любая команда может быть "лучшей" по каким-либо иным (не спортивным) признакам. Наверняка, Зенит - "лучшая команда" по административному ресурсу, уровню зарплат, воровству бюджетных денег, только стоит ли этим в данном случае гордиться?)))))))))

12:03

Severny_Olen

Спасибо за игру и высокий профессионализм, Хавьер! Будем помнить, и удачи в новом клубе!

11:59

Паласиос

его обманули... радиозиниты, вциомы ручные... он играл в лучшем политпроекте...

11:47

Странно все это

Какой дружелюбный

11:41

okini

@bigzhuk1 - загляните в википедию хотя бы Хави Гарсия - чемпион России 2014/15. Обладатель Кубка России 2016. Суперкубка России 2015, 2016

11:29

romy4_84

ехай на

11:27

bigzhuk1

А Гарсия выигрывал чемпионство с Зенитом? Или он провел эти годы в дважды третьей команде?))

11:02