18:20 | Футбол — РФПЛ

Халк забил восьмой гол "Спартаку", открыв счет в контрольном матче

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Нападающий "Шанхай Шанган" Халк открыл счет в контрольном матче со "Спартаком", который проходит в рамках тренировочного сбора в Дубае. На 11-й минуте форвард реализовал пенальти.

Этот гол стал для бразильца восьмым в ворота красно-белых. Один раз футболист забивал спартаковцам, являясь игроком "Порту" и шесть раз отличался, выступая за "Зенит".

Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"

 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Дядька

Красавчик!

18:53

Садык

Промеспартак-Шанхай Шанган 0-1 пока,хотелось бы 0-5.

18:42

BeeBop

Комментатор говорит об искусственном отношении к футболу: на Матч ТВ показывать товарищеские игры со Спартаком, а не с Зенитом - это действительно Искусство!!!

18:33