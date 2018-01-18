Халк забил восьмой гол "Спартаку", открыв счет в контрольном матче

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк открыл счет в контрольном матче со "Спартаком", который проходит в рамках тренировочного сбора в Дубае. На 11-й минуте форвард реализовал пенальти.

Этот гол стал для бразильца восьмым в ворота красно-белых. Один раз футболист забивал спартаковцам, являясь игроком "Порту" и шесть раз отличался, выступая за "Зенит".

Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"