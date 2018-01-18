Халк забил восьмой гол "Спартаку", открыв счет в контрольном матче

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк открыл счет в контрольном матче со "Спартаком", который проходит в рамках тренировочного сбора в Дубае. На 11-й минуте форвард реализовал пенальти.
Этот гол стал для бразильца восьмым в ворота красно-белых. Один раз футболист забивал спартаковцам, являясь игроком "Порту" и шесть раз отличался, выступая за "Зенит".
Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"
Халк забивает Селихову с пенальти pic.twitter.com/CXnoIgzagt– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 18 января 2018 г.
Дядька
Красавчик!
18:53
Садык
Промеспартак-Шанхай Шанган 0-1 пока,хотелось бы 0-5.
18:42
BeeBop
Комментатор говорит об искусственном отношении к футболу: на Матч ТВ показывать товарищеские игры со Спартаком, а не с Зенитом - это действительно Искусство!!!
18:33