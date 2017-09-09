Гурам Тетрашвили: "Игра против "Тосно" для меня особенная"

Защитник "Анжи" Гурам Тетрашвили в перерыве матча против "Тосно" отметил, что махачкалинская команда знала, как будет играть соперник. Футболист отметил значимость встречи, так как он ранее выступал за ленинградцев.

- Игра для меня особенная, так как вышел на поле против своей бывшей команды, ведь два года провел в "Тосно", - сказал Тетрашвили в эфире телеканала "Наш футбол". - Были и победы, и поражения. Теперь я отдаю все силы другой команде. Это футбол, это жизнь. У нас есть установка на матч. Мы знали, как "Тосно" будет играть. Пропущенный гол? Может еще не проснулись, не знаю. Непривычно играть в 14.00 по московскому времени. Последовала подача с фланга, после которого получился гол.