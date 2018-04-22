Губернатор Ленинградской области пообещал игрокам "Тосно" погасить задолженности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с футболистами "Тосно", который вышел в финал Кубка России, в минувшую среду обыграв "Спартак" (1:1, 5:4 – по пенальти).

Дрозденко подчеркнул, что задолженности перед игркоами по зарплатам будут погашены.

– От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Была тяжелая игра, вы повторили свой подвиг (в 2014 году "Тосно" обыграл "Спартак" со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка России. – Прим. "СЭ"). Приехал я с одной целью – чтобы поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженности, которые есть по заработной плате, будут покрыты, – сказал Дрозденко.

Также он рассказал о дальнейших перспективах клуба.

– Мы прекрасно понимаем, что в "Тосно" будут происходить изменения юридического характера, – отметил губернатор. – Мы рассчитываем, что в клуб придут естественные монополии, или, скажем так, компании, которые смогут команду поддержать. Очень важно, не скрою, удержаться в премьер-лиге. Сохраните тот бойцовский дух, который у вас есть на сегодняшний день. Задача стоит одна – сформировать пул либо учредителей, либо инвесторов, либо рекламодателей.

– Дальше уже подбирать генеральных держателей крупных контрактов (это крупные предприятия Ленинградской области), которые будут нам помогать разовыми вложениями, чтобы клуб имел какие-то финансы, чтобы можно было замахиваться на гарантированный выход в еврокубки, – сказал Дрозденко.