Григорий Иванов: "Я не верю, что 49 процентов респондентов выступили за запрет профессионального футбола в России"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" подверг сомнению результаты социологического опроса, проведенного Superjob, согласно которому 49 процентов респондентов выступили за запрет профессионального футбола в России и направление тратящихся в нем средств на развитие детского спорта.

- Да я не верю в результаты этого опроса! Вот сейчас приехал в Ростов-на Дону, - сказал Иванов. - Если бы не домашний чемпионат мира, у них никогда в жизни не было бы стадиона, аэропорта, новых дорог и так далее. Кому это все останется? Как раз людям, которые все и всех критикуют, хаят. Они же в плюсе окажутся. Чем они все время недовольны, сидя на диване?! Зачем разрешать кому-то проводить непонятные опросы? На фиг они нужны? Меня напрягает, что все время футбол трогают.

– Вам лично говорили, что деньги, которые тратятся на "Урал", можно было бы направить на другие цели – не только на детский спорт, но, например, на пенсии, дороги?

– Нам из бюджета выделяют 300 миллионов. И все. А мы, профессиональный клуб, содержим еще школу, молодежный состав, "Урал-2", основную команду. Предлагают закрыть профессиональный футбол? И что дальше? Ну пойдут эти пацаны завтра на улицу, потеряют цель в жизни. Другие сядут дома, и от компьютера их не оторвешь… Они этого хотят? Футбол – спорт номер один в мире. В Германии на первую, вторую лигу приходят по 80 тысяч. А у нас говорят, что профессиональный спорт не нужен. Откуда это все берется?

Полное интервью с Григорием Ивановым