22:02 | Футбол — "У своих ворот"

Половина россиян выступила за запрет профессионального футбола

Половина россиян выступила за запрет профессионального футбола. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Половина россиян выступила за запрет профессионального футбола. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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49 процентов россиян выступили за запрет профессионального футбола в России, сообщает Superjob со ссылкой на данные своего опроса. На вопрос "нужно ли запретить в России профессиональный футбол и освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта?" 28 процентов выступили против, а еще 23 не определились со своей позицией. 

Среди мужчин оказалось больше сторонников лишения футбола профессионального статуса - 53 процента. Среди женщин - только 44. 

Наибольшую поддержку предложение вызвало у граждан в возрасте от 25 до 34 лет - 52 процента. Больше всего за ликвидацию профессионального футбола голосовали россияне с заработком от 35 до 45 тысяч рублей (54 процента за).

Всего было опрошено 1600 респондентов старше 18 лет в 287 населенных пунктах в период с 4 по 7 мая. 

Дополнительная информация

https://www.superjob.ru/research/articles/112107/polovina-rossiyan-vystupila-za-zapret-professionalnogo-futbola/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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AZ

Интересно, в какой клинике этот опрос проводили? А зачем тогда в принципе детский спорт, если потом им деньги зарабатывать нельзя? А вообще, замени тут слово "футбол" на банкир, бизнесмен, артист, адвокат, депутат, да и вообще "маасквич", результат будет примерно тот же))))

23:05

Zwolle

Странный "опрос" какого-то непрофильного сайта. СЭ теперь собирает любую желтизну по разным помоечным сайтам и тянет всё это себе на новостную ленту?

22:58

Versus67

51-за...и это достаточно...что бы все клубы лиги имели структуру в области и крае....хотя бы в половину от Краснодара.

22:50

Nikolas7

Если запретить футбол, то народ станет меньше пить,станет меньше пить начнет думать в какой ж. находится и будет с этим что то делать всеми возможными способами, так что не несите чушь футбол должен быть,рабам не нужно мыслить

22:46

Versus67

болото и не спросят...распилу-нет!)

22:45

ladafan

опять же - и ЧЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ???????

22:42

Диванник

Думал предел глупости это разогнать сборную и набрать новую, но это перебивает. Как вообще можно запретить профессию? Если ты не английский король или иранский мулла? Как должен выглядеть законный акт - Запрещенно пинать мяч и получать за это деньги?

22:41

andreichf

Запретить перекупы , кого воспитали теми пусть и играют.

22:35

Dymanomashina

1600 респондентов -это Россия?) И где их собирали? по психушкам? Опрос глупый, а результаты в стиле "Полета над гнездом кукушки")

22:34

Платошкин Андрей

Зряплату этим футболерам на пару нулей укоротить. Тогда посмотрим, как они будут шампанское пить, сумочки своим клавам за миллион покупать.

22:31

Платошкин Андрей

Millwall82 Среди мужчин оказалось больше сторонников лишения футбола профессионального статуса - 53 процента. Среди женщин - только 44.)))) Читай внимательнее.

22:29

BloodDexter

Надо результаты этих опросов делить на 15, ибо мнение тупого быдла всерьез воспринимать не стоит, запреты на что либо у них в крови.

22:29

Millwall82

Если учесть что женщин в стране большинство, а тот же футбол или хоккей все же мужская территория интересов, то и неудивительно.

22:25

Zakhary

Чем тупее авторы опроса, тем удивительнее его результаты.

22:24

Arkadiy1976

146% за. Всегда.

22:23

Millwall82

Ну на спорт многим в стране класть. Как заниматься им, так и ходить/смотреть на него. Слуцкий в этом был прав.

22:23

Thomas_Boy_

Challenger _________ Нет. 76.

22:21

Challenger

Странно, что не 76%.//// 24% хотел сказать ?

22:12

Thomas_Boy_

Странно, что не 76%.

22:07

ladafan

и чеееееееееееее....................

22:06

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