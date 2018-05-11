Половина россиян выступила за запрет профессионального футбола

49 процентов россиян выступили за запрет профессионального футбола в России, сообщает Superjob со ссылкой на данные своего опроса. На вопрос "нужно ли запретить в России профессиональный футбол и освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта?" 28 процентов выступили против, а еще 23 не определились со своей позицией.
Среди мужчин оказалось больше сторонников лишения футбола профессионального статуса - 53 процента. Среди женщин - только 44.
Наибольшую поддержку предложение вызвало у граждан в возрасте от 25 до 34 лет - 52 процента. Больше всего за ликвидацию профессионального футбола голосовали россияне с заработком от 35 до 45 тысяч рублей (54 процента за).
Всего было опрошено 1600 респондентов старше 18 лет в 287 населенных пунктах в период с 4 по 7 мая.
Дополнительная информация
https://www.superjob.ru/research/articles/112107/polovina-rossiyan-vystupila-za-zapret-professionalnogo-futbola/
AZ
Интересно, в какой клинике этот опрос проводили? А зачем тогда в принципе детский спорт, если потом им деньги зарабатывать нельзя? А вообще, замени тут слово "футбол" на банкир, бизнесмен, артист, адвокат, депутат, да и вообще "маасквич", результат будет примерно тот же))))
23:05
Zwolle
Странный "опрос" какого-то непрофильного сайта. СЭ теперь собирает любую желтизну по разным помоечным сайтам и тянет всё это себе на новостную ленту?
22:58
Versus67
51-за...и это достаточно...что бы все клубы лиги имели структуру в области и крае....хотя бы в половину от Краснодара.
22:50
Nikolas7
Если запретить футбол, то народ станет меньше пить,станет меньше пить начнет думать в какой ж. находится и будет с этим что то делать всеми возможными способами, так что не несите чушь футбол должен быть,рабам не нужно мыслить
22:46
Versus67
болото и не спросят...распилу-нет!)
22:45
ladafan
опять же - и ЧЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ???????
22:42
Диванник
Думал предел глупости это разогнать сборную и набрать новую, но это перебивает. Как вообще можно запретить профессию? Если ты не английский король или иранский мулла? Как должен выглядеть законный акт - Запрещенно пинать мяч и получать за это деньги?
22:41
andreichf
Запретить перекупы , кого воспитали теми пусть и играют.
22:35
Dymanomashina
1600 респондентов -это Россия?) И где их собирали? по психушкам? Опрос глупый, а результаты в стиле "Полета над гнездом кукушки")
22:34
Платошкин Андрей
Зряплату этим футболерам на пару нулей укоротить. Тогда посмотрим, как они будут шампанское пить, сумочки своим клавам за миллион покупать.
22:31
Платошкин Андрей
Millwall82 Среди мужчин оказалось больше сторонников лишения футбола профессионального статуса - 53 процента. Среди женщин - только 44.)))) Читай внимательнее.
22:29
BloodDexter
Надо результаты этих опросов делить на 15, ибо мнение тупого быдла всерьез воспринимать не стоит, запреты на что либо у них в крови.
22:29
Millwall82
Если учесть что женщин в стране большинство, а тот же футбол или хоккей все же мужская территория интересов, то и неудивительно.
22:25
Zakhary
Чем тупее авторы опроса, тем удивительнее его результаты.
22:24
Arkadiy1976
146% за. Всегда.
22:23
Millwall82
Ну на спорт многим в стране класть. Как заниматься им, так и ходить/смотреть на него. Слуцкий в этом был прав.
22:23
Thomas_Boy_
Challenger _________ Нет. 76.
22:21
Challenger
Странно, что не 76%.//// 24% хотел сказать ?
22:12
Thomas_Boy_
Странно, что не 76%.
22:07
ladafan
и чеееееееееееее....................
22:06