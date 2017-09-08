Григорий Иванов: "Расторгли контракт с Заболотным, потому что считаем Годзюра более сильным вратарем"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что клуб расторг контракт с вратарем Николаем Заболотным, поскольку считает новичка команды Ярослава Годзюра более сильным голкипером. Он добавил, что Заболотному нужна игровая практика, которую он был не смог получать в екатеринбуржском клубе.

Сегодня стало известно, что "Урал" и 27-летний Заболотный расторгли соглашение по взаимному согласию сторон. Голкипер выступал за клуб с 2014 года.

– Мы приняли решение расстаться с Николаем, никаких претензий у нас к нему не было, просто мы взяли нового вратаря, которого считаем сильнее, – приводит "Р-Спорт" слова Иванова. – Николай пошел искать себе команду, чтобы играть, ему нужна игровая практика, потому что он опытный вратарь.

Это жизнь, и так получилось, что дальше нам не по пути. Мы благодарны ему за то, что он столько сделал для нашей команды, за то, что играл за нас, за сотрудничество, но как бы это ни было печально, пришлось расстаться.