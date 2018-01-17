Григорий Иванов: "Дзюба говорит правду в глаза, а этого никто у нас не любит"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба интересен его клубу. По его словам, форвард смог бы усилить команду из Екатеринбурга.

– А Артем Дзюба вам интересен?

– Ну конечно! Артем тоже всем все доказал. Шатов и Дзюба нам помогли бы. Но я не думаю, что "Зенит" им скажет: поезжайте играть именно в "Урал". Хотя я бы с удовольствием увидел их в своей команде. Классные игроки.

– Про Дзюбу говорят: он поплатился сейчас за свой характер. Мол, не сдержанный, иногда не держит язык за зубами.

– Я его знаю. Хороший, позитивный парень. Вежливый, воспитанный. Всегда поздоровается, всегда улыбнется, в команде его любят и уважают. Но он такой человек.

– Какой такой?

– Говорит правду в глаза. А этого никто у нас не любит... А он говорит. И из-за этого иногда страдает. Но разве это плохое качество? Сказать, все что думаешь, тренеру, игроку, болельщику?

– Но в итоге получается, что он вновь оказался в подвешенном состоянии...

– Дзюба точно не закончился как футболист. Не сошелся же свет клином на его карьере в "Зените". Клуб все равно должен помогать устроиться нападающему. Артем точно не сказал последнего слова в футболе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)