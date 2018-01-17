12:40 | Футбол — РФПЛ

Григорий Иванов: "Дзюба говорит правду в глаза, а этого никто у нас не любит"

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Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба интересен его клубу. По его словам, форвард смог бы усилить команду из Екатеринбурга. 

 
Олег ШАТОВ.Григорий Иванов: "Отдайте Шатова в аренду! ЧМ-2018 – его турнир!"

– А Артем Дзюба вам интересен?

– Ну конечно! Артем тоже всем все доказал. Шатов и Дзюба нам помогли бы. Но я не думаю, что "Зенит" им скажет: поезжайте играть именно в "Урал". Хотя я бы с удовольствием увидел их в своей команде. Классные игроки.

– Про Дзюбу говорят: он поплатился сейчас за свой характер. Мол, не сдержанный, иногда не держит язык за зубами.

– Я его знаю. Хороший, позитивный парень. Вежливый, воспитанный. Всегда поздоровается, всегда улыбнется, в команде его любят и уважают. Но он такой человек.

– Какой такой?

– Говорит правду в глаза. А этого никто у нас не любит... А он говорит. И из-за этого иногда страдает. Но разве это плохое качество? Сказать, все что думаешь, тренеру, игроку, болельщику?

– Но в итоге получается, что он вновь оказался в подвешенном состоянии...

– Дзюба точно не закончился как футболист. Не сошелся же свет клином на его карьере в "Зените". Клуб все равно должен помогать устроиться нападающему. Артем точно не сказал последнего слова в футболе. (Виталий АЙРАПЕТОВ) 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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passerby

В чем проблема?, плати и забирай, уж в Урал Зенит отпустит- это не конкурент...

17:09

Garry1979

Дзюба говорит то что думает, а не правду... А думает он слабовато, вот и достал своим тупизмом))

17:08

dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:03

echo2011

И какую же правду говорит Дзюба? То,что Эмери-тренеришка? По-моему,он просто молотит языком по принципу- лишь бы что-нибудь сказать.

14:27

Хома Сапиенс

Это Дзюба то правду в глаза? ахахаха Артем еще с академии Спартака известен, как интриган и подковерных дел мастер. Очень хитрый. Но не умный.

13:15

skalnyi

иногда надо думать о чем говоришь... существуют определенные нормы поведения. Дзюба так и не вырос из коротких штанишек. Похож на ребенка которому в детстве все разрешали, а сейчас вдруг надо подумать, а мозгов то не появилось и думалка не работает.

13:09

баламошка

Бандит Иванов рассуждает о правде. Орзулу, он тоже, наверно, говорил о любви) А Вовке Быстрову, что телефон его не тырил)

12:46