Григорий Иванов: "Двумя руками "за" переход Шатова в "Урал"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что у него никогда не было проблем с полузащитником "Зенита" Олегом Шатовым. Напомним, хавбек выступал за уральцев в период с 2009 по 2012 год.

– Доводилось слышать, что у Шатова непростой характер.

– Да вы чего? Нормальный парень, который хочет играть в футбол. Вот и все. Я сколько его знаю, у меня никогда в жизни не возникало с ним проблем. Никогда! Хотя, вы знаете, я могу и вспылить, и голос повысить. Но с Олегом у нас все всегда было нормально. Кто придумал эту байку, что у него непростой характер?

– А "Урал" не выходил на "Зенит" с предложением арендовать Шатова?

– Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Пока, если честно, не выходили на "Зенит".

– Но вам хотелось бы вновь с ним поработать?

– Я двумя руками "за". Если Олег приедет играть к нам, сколько болельщиков придет на трибуны?! Когда сборная у нас играла, больше половина народа приходила именно на Шатова. Его здесь все любят, ценят, знают. Если бы его отдали сейчас сюда, посещаемость домашних матчей "Урала" увеличилась бы в два раза. (Виталий АЙРАПЕТОВ)