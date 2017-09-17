Гол Христова спас "СКА-Хабаровск" от поражения в матче с "Ахматом"

"СКА-Хабаровск" дома сыграл вничью с "Ахматом" в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2. Для хабаровчан эта ничья стала пятой подряд в премьер-лиге. Грозненцы поделили очки с соперником во второй встрече кряду.
Результат матча не повлиял на положение команд в турнирной таблице - "СКА-Хабаровск" продолжает занимать 14-е место (8 очков), грозненцы располагаются на 7-й позиции (14 очков).
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Ахмат" (Грозный) - 2:2 (1:0)
Голы: Савичев, 13 (1:0). Мбенг, 65 (1:1). Швец, 82 (1:2). Христов, 88 (2:2).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Савичев, Дедечко, Карасев, Габулов (Христов, 71), Корян (Федотов, 67), Наваловский, Маркович (Барбаро, 77).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Лео Жаба (Бериша, 59), Исмаэл, Швец, Роши (Раванелли, 64), Садаев (Мбенг, 60), Митришев.
Предупреждения: Швец, 58. Корян, 62. Наваловский, 83. Бериша, 83.
Судьи: Еськов, Еремин (оба - Москва), Богач (Люберцы).
17 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #СКААхмат 1:0 13' Константин Савичев @SavichevKostya pic.twitter.com/Mi8P3cLriN– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #СКААхмат 1:1 65' Аблае Мбенг pic.twitter.com/lHrZkZvNTh– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #СКААхмат 1:2 82' Антон Швец pic.twitter.com/DmfbTVC07R– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #СКААхмат 2:2 88' Венцислав Христов pic.twitter.com/cyWWe71r6U– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
pustot+
Воистину Христов!!!!!
13:50
RobertH
вояка---всё-таки против вас не команда пивзавода играла.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------СКА ,как ни как,по статистике первая в лиге по перехватам мяча.Команда резко бежит вперед и у команды классный вратарь.Если бы не Кононовские наработки по стандартам,то неизвестно,чем бы там все кончилось.Хорошо бы СКА закрепиться в Лиге.Такая команда многих претендентов на почетные места освежает.
13:49
вояка
По игре грозненцы должны были выносить хозяев в одну калитку .... ещё в первом тайме ...но....просто уму не постижимо - шквал атак, голевых моментов и только два забили. Ну а суперошибка в самом конце и ... всё .... ку-ку гриня !!! а не три очка. На мой взгляд сегодня у грозного были уж совсем явные проблемы по части дисциплины; так нельзя ребята !!! всё-таки против вас не команда пивзавода играла.
13:32
RobertH
Получился классный матч!Спасибо командам!Ахмат таки супер в стандартах,без вопросов.СКА симпатичная команда,не проигрывает.Некую шланговатость игроков обороны компенсирует классный Довбня,на которого отчего-то даже и не смотрит Черчес,хотя парню уже тридцатник.Боевая ничья!
13:07
Pablo_75
Если серьёзно - СКА просто молодцы. Уже язык не поворачивается назвать их игру автобусом, столько классных контратак. Думаю, вот как раз они не вылетят, минимум в стыки попадут.
13:05
Thomas_Boy_
Сердце мое разрывалось, ибо хоть в душе я целиком Горный Орел и полностью предан Рамзану Ахматовичу, но к хабаровскому СКА питаю исключительную симпатию. Потому ни одной команде не мог желать неудачи. Мудрый Аллах увидел мои страдания и даровал этим прекрасным коллективам ничью. Я счастлив. Вперед, Великий "Ахмат"! Вперед и славный хабаровский СКА тоже! P.S: Расташа, идем ловить прово_катора, на эту ветку он точно притащится! Вместе справимся с негодяем!
13:02
foreverCSKAforever
"Гол Христова"... Может в этом случае корректно будет убрать эту фамилию из заголовка и ограничиться номером футболиста?
13:01