Гол Христова спас "СКА-Хабаровск" от поражения в матче с "Ахматом"

"СКА-Хабаровск" дома сыграл вничью с "Ахматом" в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2. Для хабаровчан эта ничья стала пятой подряд в премьер-лиге. Грозненцы поделили очки с соперником во второй встрече кряду.

Результат матча не повлиял на положение команд в турнирной таблице - "СКА-Хабаровск" продолжает занимать 14-е место (8 очков), грозненцы располагаются на 7-й позиции (14 очков).

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Ахмат" (Грозный) - 2:2 (1:0)

Голы: Савичев, 13 (1:0). Мбенг, 65 (1:1). Швец, 82 (1:2). Христов, 88 (2:2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Савичев, Дедечко, Карасев, Габулов (Христов, 71), Корян (Федотов, 67), Наваловский, Маркович (Барбаро, 77).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Лео Жаба (Бериша, 59), Исмаэл, Швец, Роши (Раванелли, 64), Садаев (Мбенг, 60), Митришев.

Предупреждения: Швец, 58. Корян, 62. Наваловский, 83. Бериша, 83.

Судьи: Еськов, Еремин (оба - Москва), Богач (Люберцы).

17 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"