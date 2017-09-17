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12:54 | Футбол — РФПЛ

Гол Христова спас "СКА-Хабаровск" от поражения в матче с "Ахматом"

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"СКА-Хабаровск" дома сыграл вничью с "Ахматом" в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2. Для хабаровчан эта ничья стала пятой подряд в премьер-лиге. Грозненцы поделили очки с соперником во второй встрече кряду.

Результат матча не повлиял на положение команд в турнирной таблице - "СКА-Хабаровск" продолжает занимать 14-е место (8 очков), грозненцы располагаются на 7-й позиции (14 очков).

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Ахмат" (Грозный) - 2:2 (1:0)

Голы: Савичев, 13 (1:0). Мбенг, 65 (1:1). Швец, 82 (1:2). Христов, 88 (2:2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Савичев, Дедечко, Карасев, Габулов (Христов, 71), Корян (Федотов, 67), Наваловский, Маркович (Барбаро, 77).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Лео Жаба (Бериша, 59), Исмаэл, Швец, Роши (Раванелли, 64), Садаев (Мбенг, 60), Митришев.

Предупреждения: Швец, 58. Корян, 62. Наваловский, 83. Бериша, 83. 

Судьи: Еськов, Еремин (оба - Москва), Богач (Люберцы).

17 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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pustot+

Воистину Христов!!!!!

13:50

RobertH

вояка---всё-таки против вас не команда пивзавода играла.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------СКА ,как ни как,по статистике первая в лиге по перехватам мяча.Команда резко бежит вперед и у команды классный вратарь.Если бы не Кононовские наработки по стандартам,то неизвестно,чем бы там все кончилось.Хорошо бы СКА закрепиться в Лиге.Такая команда многих претендентов на почетные места освежает.

13:49

вояка

По игре грозненцы должны были выносить хозяев в одну калитку .... ещё в первом тайме ...но....просто уму не постижимо - шквал атак, голевых моментов и только два забили. Ну а суперошибка в самом конце и ... всё .... ку-ку гриня !!! а не три очка. На мой взгляд сегодня у грозного были уж совсем явные проблемы по части дисциплины; так нельзя ребята !!! всё-таки против вас не команда пивзавода играла.

13:32

RobertH

Получился классный матч!Спасибо командам!Ахмат таки супер в стандартах,без вопросов.СКА симпатичная команда,не проигрывает.Некую шланговатость игроков обороны компенсирует классный Довбня,на которого отчего-то даже и не смотрит Черчес,хотя парню уже тридцатник.Боевая ничья!

13:07

Pablo_75

Если серьёзно - СКА просто молодцы. Уже язык не поворачивается назвать их игру автобусом, столько классных контратак. Думаю, вот как раз они не вылетят, минимум в стыки попадут.

13:05

Thomas_Boy_

Сердце мое разрывалось, ибо хоть в душе я целиком Горный Орел и полностью предан Рамзану Ахматовичу, но к хабаровскому СКА питаю исключительную симпатию. Потому ни одной команде не мог желать неудачи. Мудрый Аллах увидел мои страдания и даровал этим прекрасным коллективам ничью. Я счастлив. Вперед, Великий "Ахмат"! Вперед и славный хабаровский СКА тоже! P.S: Расташа, идем ловить прово_катора, на эту ветку он точно притащится! Вместе справимся с негодяем!

13:02

foreverCSKAforever

"Гол Христова"... Может в этом случае корректно будет убрать эту фамилию из заголовка и ограничиться номером футболиста?

13:01