Гол Бикфалви принес "Уралу" победу над "Анжи"

"Анжи" на своем поле проиграл "Уралу" в матче 27-го тура чемпионата России – 0:1. Единственный гол на счету Эрика Бикфалви. Для екатеринбургского клуба эта победа стала второй подряд. "Урал" набрал 36 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. "Анжи" остался с 25-ю баллами и идет на 14-м месте. Завтра команду Вадима Скрипченко может обойти "Тосно".

В следующем туре "Урал" сыграет на выезде против "Ахмата", а "Анжи" – отправится в Тулу на матч с "Арсеналом".

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: Бикфалви, 83 (0:1).

"Анжи": Лория (Будаков, 64), Мусалов (Прудников, 63), Брызгалов (Калмыков, 81), Самарджич, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Маркелов.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Динга, Меркулов, Евсеев (Глушков, 90), Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Фидлер, 86).

Предупреждения: Самарджич, 11. Ароян, 29. Эль-Кабир, 37. Емельянов, 39. Маркелов, 57. Калмыков, 90.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

21 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Турнирная таблица чемпионата России здесь