Глушаков забил дебютный гол за молодежку "Спартака" на первой минуте матча

"Спартак" открыл счет в матче с тульским "Арсеналом" в молодежном первенстве России на 1-й минуте. Гол забил полузащитник Денис Глушаков.

Для 31-летнего футболиста этот мяч стал дебютным за молодежку команды. Он проводит 4-ю игру в этом сезоне в молодежном первенстве.

Глушаков в составе основной команды красно-белых выходил на поле 16 сентября в матче с "Ахматом" (1:2). После этого игрок попал в скандал с лайками в соцсетях, из-за чего главный тренер Массимо Каррера отправил его в молодежку.