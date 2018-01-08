21:55 8 января | Футбол — РФПЛ

Глушаков в последний день отпуска прогулялся по Красной площади

5

Капитан "Спартака"  Денис Глушаков в последний день отпуска вместе с семьей посетил Красную площадь. 9 января красно-белые отправятся на первый зимний сбор в Дубай, где будут проходить подготовку до 22 января. Второй сбор у них пройдет в Марбелье с 25 января по 7 февраля, третий - в Эстепоне с 9 по 19 февраля.

"Выходные закончились! Наконец-то, в конце отпуска пошел снег. Семейная прогулка в сердце столице, удалась! Завтра в тепло, получать удовольствие от сборов!" - написал Глушаков в Инстаграме.

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

эд.гар Задолбали. Как будто в России кроме Спартака других команд нет.///////////Всё верно, других команд нет) Все остальные - командочки) Ура Спартак-Экспрессу!

00:27

эд.гар

Задолбали. Как будто в России кроме Спартака других команд нет. Ваш сайт должен называться Спартак-Экспресс- так будет точнее.

00:21

Kot, kotoryi

ух ты! припорошило!

22:49 8 января

old grumbler

У россиян видя это от счастья скатилась скупая мужская слеза...

22:05 8 января

баламошка

Зашёл в мавзолей, полежал, покурил, обнял Володю.

22:00 8 января