Глушаков в последний день отпуска прогулялся по Красной площади

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в последний день отпуска вместе с семьей посетил Красную площадь. 9 января красно-белые отправятся на первый зимний сбор в Дубай, где будут проходить подготовку до 22 января. Второй сбор у них пройдет в Марбелье с 25 января по 7 февраля, третий - в Эстепоне с 9 по 19 февраля.

"Выходные закончились! Наконец-то, в конце отпуска пошел снег. Семейная прогулка в сердце столице, удалась! Завтра в тепло, получать удовольствие от сборов!" - написал Глушаков в Инстаграме.