Глушаков в последний день отпуска прогулялся по Красной площади

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в последний день отпуска вместе с семьей посетил Красную площадь. 9 января красно-белые отправятся на первый зимний сбор в Дубай, где будут проходить подготовку до 22 января. Второй сбор у них пройдет в Марбелье с 25 января по 7 февраля, третий - в Эстепоне с 9 по 19 февраля.
"Выходные закончились! Наконец-то, в конце отпуска пошел снег. Семейная прогулка в сердце столице, удалась! Завтра в тепло, получать удовольствие от сборов!" - написал Глушаков в Инстаграме.
Выходные закончились!🎄На конец-то, в конце отпуска пошёл снег. ❄️Семейная прогулка в сердце столице, удалась! 👨👩👧👧Завтра в тепло,получать удовольствие от сборов!🤦♂️⚽️#выходные #конец #прогулка #семья #столица #москва #россия #краснаяплощадь #кремль #кремлевскаяелка #снег #погода #глушаков #russia #moscow #спартак #спартакмосква #любовь #жизнь #дети #манежнаяплощадь
баламошка
эд.гар Задолбали. Как будто в России кроме Спартака других команд нет.///////////Всё верно, других команд нет) Все остальные - командочки) Ура Спартак-Экспрессу!
00:27
эд.гар
Задолбали. Как будто в России кроме Спартака других команд нет. Ваш сайт должен называться Спартак-Экспресс- так будет точнее.
00:21
Kot, kotoryi
ух ты! припорошило!
22:49 8 января
old grumbler
У россиян видя это от счастья скатилась скупая мужская слеза...
22:05 8 января
баламошка
Зашёл в мавзолей, полежал, покурил, обнял Володю.
22:00 8 января