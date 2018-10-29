23:53 29 октября | Футбол — РПЛ

Глушаков отказался отвечать на вопрос о фанатах

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Полузащитник "Спартака"  Денис Глушаков после матча 12-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1) прошел мимо журналистов, отказавшись отвечать на вопросы. 31-летний хавбек попал в заявку на эту игру, но в итоге остался на скамейке запасных. 

Напомним, что по ходу матча фанаты красно-белых оскорбляли Дениса, скандируя "Глушаков - го***н".  (Артур Еникеев)

Напомним, Глушаков был отправлен в дубль после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику в адрес Карреры. 54-летний итальянец был отправлен в отставку 22 октября, а Глушаков вновь приступил к тренировкам с основным составом.

Рубин - Спартак

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