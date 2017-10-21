Глушаков: "Эйфория после "Севильи"? Да мы даже не праздновали!

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 14-го тура Лиги чемпионов против "Амкара" (0:0) подчеркнул, что игроки команды не испытывали эйфории после победного матча в Лиге чемпионов над "Севильей" (5:1). Хавбек отметил, что футболисты красно-белых даже не праздновали победу.

– Не странно, что "Севилье" смогли забить пять, а тут ни одного?

– Что тут странного? Это футбол. Просто не реализовали моменты.

– Была ли эйфория после "Севильи"?

– Да никто даже не праздновал. После матча немного порадовались и сразу забыли. Все знали, что играем каждый три-четыре дня и что предстоит тяжелая игра с "Амкаром". Будем повышать свой уровень реализации моментов. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"