Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 14-го тура Лиги чемпионов против "Амкара" (0:0) подчеркнул, что игроки команды не испытывали эйфории после победного матча в Лиге чемпионов над "Севильей" (5:1). Хавбек отметил, что футболисты красно-белых даже не праздновали победу.
– Не странно, что "Севилье" смогли забить пять, а тут ни одного?
– Что тут странного? Это футбол. Просто не реализовали моменты.
– Была ли эйфория после "Севильи"?
– Да никто даже не праздновал. После матча немного порадовались и сразу забыли. Все знали, что играем каждый три-четыре дня и что предстоит тяжелая игра с "Амкаром". Будем повышать свой уровень реализации моментов. (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"
Глушаков: "Эйфория после "Севильи"? Да мы даже не праздновали! pic.twitter.com/SfplGpkUbp– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 21 октября 2017 г.
Тот самый Зануда
Чего Денис,брагулька ещё не выходилась?
21:49