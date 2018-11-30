17:13 | Футбол — РПЛ

Глушаков, Ещенко, Комбаров и Ребров встретились с детьми в больнице

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Игроки "Спартака" Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров встретились с детьми, находящимися в Филатовской детской больнице. В рамках благотворительной акции они ответили на вопросы и раздали детям автографы.

"Сегодня в рамках начала сотрудничества благотворительного фонда spartakforkids и детской Филатовской больницы проходит встреча игроков с детьми, находящимися на лечении. Наши футболисты приехали поздравить ребятишек с наступающими новогодними праздниками", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

 

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