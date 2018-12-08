Глава российских судей не стал комментировать скандальный твит "Ростова" о Карасеве

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал подробно комментировать публикацию в официальном Твиттере "Ростова", где работа арбитра Сергея Карасева сравнена с цирком.

В данный момент твит удален. В матче 17-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Ростов" (1:0) Карасев удалил двух игроков дончан (защитника Рагнара Сигурдссона и хавбека Александра Гацкана), а также главного тренера Валерия Карпина.

– Если кто-то что-то сказал или написал, обращайтесь к ним. Я отвечаю за то, что говорю сам, слова других комментировать не хочу, – сказал Егоров. (Иван Торопцев)