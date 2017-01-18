Георгий Миланов: "Тяжело, когда есть правило - пять русских всегда на поле"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию СИМОНОВУ рассказал об аренде в швейцарском "Грассхоппере". Хавбек отметил, что в армейском клубе серьезная конкуренция. Также игрок поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

– Вы сильно переживали, когда в феврале 2016-го уходили в аренду из ЦСКА?

– Нет. Просто хотел побольше выходить на поле. А в ЦСКА тогда Широков приехал, Россия должна была выступать на чемпионате Европы… Правда, в "Грассхоппере" не сложилось толком – получил серьезную травму, выбыл на два месяца. Но я не сожалею. Смотрел все матчи ЦСКА, морально был с командой. И когда вернулся, стал играть хорошо.

– То есть вы все поняли тогда именно в связи с приходом Широкова.

– Не то чтобы понял. Но почувствовал. Мне было 23 года: молодой игрок, которому надо было прибавлять и получать практику, опыт, понимаете? Я этого хотел. Поступило предложение от команды, которая тогда шла на втором месте в Швейцарии. Почему нет?

– Что все эти годы мешало вам стать не просто игроком обоймы, а незыблемым футболистом основы?

– У нас очень большая конкуренция – Тошич, Дзагоев, Еременко, еще недавно были Муса и Думбья. Есть футболисты, выступающие за команду семь-восемь лет. Вы знаете, что ЦСКА не делает серьезных изменений в составе. Еще для нас, иностранцев, тяжело, когда есть правило – пять русских всегда на поле.

– Вы считаете, лимит на легионеров – это правильно?

– Не знаю. Для россиян – да. А для нас, получается, нет. Ха.