Георгий Лория: "Думаю, "Анжи" выйдет из зоны вылета"

Вратарь "Анжи" Георгий Лория отметил, что после пропущенных мячей всегда считает себя виноватым, информирует клубная пресс-служба. Грузинский голкипер выразил надежду на то, что махачкалинцы в скором времени покинут зону вылета.



– То, что "Анжи" внизу турнирной таблицы – это временное явление?



– Очень надеюсь, что временно. Потому что у нас есть игра и, думаю, выйдем из этой неприятной зоны вылета.



– Матч с "Ахматом", в котором была вырвана ничья, показала, что у команды есть характер.



– Я думаю, что если бы мы не пропустили, то и не забили этот мяч. Во-первых, времени не хватило бы. А во-вторых, после обидного пропущенного мяча на последней минуте, у каждого из нас резко увеличилось давление и произошел выброс адреналина. Из-за этого мы все побежали забивать ответный мяч. А по самой игре матч должен был закончиться со счетом 0:0. Без нервов, без триллера. Но мы же все кавказцы. Нам нельзя, чтобы все было спокойно. Так, наверное, неинтересно.



– Поэтому ты перчатку в экран запустил, когда просматривал эпизод с пропущенным голом?



– Когда я пропускаю мяч, мне очень плохо становится. Не могу это передать, но каждый раз в тебя словно выстрелили или ножом пырнули. Я почти всегда себя виноватым считаю в пропущенном мяче и из-за этого сильно страдаю.



– Эмоциональность вратарю идет во вред или на пользу?



– Во время матча стараюсь проявлять хладнокровие, но в определенные моменты необходимо проявлять эмоции. Как в том моменте, когда мы забили гол "Ахмату". Вот там я уже не сдерживал себя. А так, я считаю, что эмоции вратарю больше мешают. Если не играть с холодной головой, то это все передается на концентрацию. На протяжении всей игры надо быть сконцентрированным на все 100 процентов. По-другому никак.



– А то, что сразу же после забитого мяча и окончания матча побежали к трибуне с нашими болельщиками – это проявление благодарности за то, что вместе с вами были до конца?



– Конечно. Люди из Дагестана приехали в Грозный, чтобы поболеть за свою команду. На трибунах они переживают не меньше нас. Передают свою эмоциональность, поддержку. И мы за это им очень благодарны.