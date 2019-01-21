Георгий Джикия: "Привез из отпуска три кило. Первый сбор прошел на бешеной сушке"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в разговоре с корреспондентом "СЭ" оценил готовность себя и своих партнеров по команде к сезону.

– Как оцените свою готовность сейчас?

– Процентов на 70, примерно так. Впереди еще два сбора, но думаю, что уже в Катаре приду в нормальные кондиции. Будут хорошие игры, хорошие соперники, это поможет набрать оптимальную форму.

– Из отпуска приехали без лишнего веса?

– С лишним... Это у меня, к сожалению, стандартно. Так что первый сбор прошел на бешеной сушке.

– Сколько сбрасывали?

– Три кило привез. Но уже все сбросил. К игре с "Ростовом" подошел в оптимальном весе.

– Кто после каникул был в порядке?

– Не сказал бы, что кто-то приехал в фантастической форме. Был сложный год, ребята старались максимально отдохнуть и отключиться от футбола. Но и запускать себя никто не стал, все плюс-минус как всегда. К концу первого сбора все были в весе и в форме. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Джикии - скоро в "СЭ"!