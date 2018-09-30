Геннадий Орлов: "Смольников и Кузяев не должны выходить на поле с первых минут!"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" раскритиковал защитника "Зенита" Игоря Смольникова и полузащитника команды Далера Кузяева за игру с "Анжи" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

- Футболисты должны понять, что нужно поменять отношение, - сказал Орлов. -Думаю, произойдут изменения в составе.

– Какие?

– Те, кто совершил такие ошибки, не должен выходить на поле с первых минут! Тем более в "Зените" есть резерв.

– Имеете в виду Кузяева и Смольникова?

– Конечно. Для чего нужны запасные? Чтобы подменять тех, кто ошибается. Вот и все. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Геннадия Орлова - здесь