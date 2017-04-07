Геннадий Орлов: "Прядкин ничего не понимает в футболе, если говорит о сокращении РФПЛ"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал намерение президента РФПЛ Сергея Прядкина сократить количество участников премьер-лиги с 16 до 14 команд. По его мнению, подобная мера не способствует развитию футбола.

– Сейчас идет дискуссия по поводу сокращения или увеличения лиги, – сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. – Но я удивлен другому. Господин Прядкин вначале отметился как ньюсмейкер фразой, что довольны календарем с переносом матчей на понедельник. По его словам, этим недовольны только болельщики и журналисты. Тем самым президент РФПЛ говорит, что болельщики его не интересуют. Как же он может руководить футболом? Закройте трибуны, делите деньги между собой, эти бюджеты.

Идет жуткая неразбериха в организационных вопросах. Когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 12 – 14 команд, очевидно, что он же вообще ничего в футболе не понимает. Если следовать его логике, в чемпионате должны остаться пять клубов, которые работают на частные деньги. Нам нужны радикальные реформы, а этого пока нет. Пусть будут частные клубы – так в свое время сделали на Украине.