Геннадий Орлов: "Прядкин ничего не понимает в футболе, если говорит о сокращении РФПЛ"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал намерение президента РФПЛ Сергея Прядкина сократить количество участников премьер-лиги с 16 до 14 команд. По его мнению, подобная мера не способствует развитию футбола.
– Сейчас идет дискуссия по поводу сокращения или увеличения лиги, – сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. – Но я удивлен другому. Господин Прядкин вначале отметился как ньюсмейкер фразой, что довольны календарем с переносом матчей на понедельник. По его словам, этим недовольны только болельщики и журналисты. Тем самым президент РФПЛ говорит, что болельщики его не интересуют. Как же он может руководить футболом? Закройте трибуны, делите деньги между собой, эти бюджеты.
Идет жуткая неразбериха в организационных вопросах. Когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 12 – 14 команд, очевидно, что он же вообще ничего в футболе не понимает. Если следовать его логике, в чемпионате должны остаться пять клубов, которые работают на частные деньги. Нам нужны радикальные реформы, а этого пока нет. Пусть будут частные клубы – так в свое время сделали на Украине.
Доктор Мясо
Только Орлов и все питерские разбираются в футболе.
22:54
Der schwein
Thomas_Boy Der schwein ____________ Так-то прАбабушка, наверное. Может, и замочила бы. Однако, перед этим он бы все-таки немного успел бы покричать "Смерть врагам народа". 22:49---------- Не смеши )))
22:54
Der schwein
Как мне рассказывает моя тёщя, В Союзные годы Генаддий не считался комментатором никаким и никогда. Это типа Петросяна на фоне Великих звёзд Карцева, Ильинского, Райкина, Горина, Хазанова, Арканова, Иванова.
22:52
Thomas_Boy
Der schwein ____________ Так-то прАбабушка, наверное. Может, и замочила бы. Однако, перед этим он бы все-таки немного успел бы покричать "Смерть врагам народа".
22:49
Der schwein
Thomas_Boy Сержу стоило бы жить в славных 30-х. Там он со своими воплями был бы в тему. Хотя и не долго.)) 22:27--------- Да ты чё))) Моя пробабушка Маруся его замочила бы за 48 секунд, как куклу надувную))) Вопля бы не было)
22:44
Thomas_Boy
Что касается Прядкина, то человек просто живет в своем мире. Большинство наших руководителей таковы.
22:28
Thomas_Boy
Сержу стоило бы жить в славных 30-х. Там он со своими воплями был бы в тему. Хотя и не долго.))
22:27
sssmol
Сергеич хоть и несет пургу во время матчей, но вне эфира довольно адекватный дедушка. Из всех комментов ниже ни одного не увидел аргументированного. Казаков четко написал в соей колонке, что у нас 40 процентов населения за чертой нищеты, а они еще и лигу хотят замутить чисто для лавашовых команд. Зазеркалье.
22:26
LeshaKZTZ
Для нашего болота любое изменение будет во благо. Хуже чем есть вряд ли будет.
22:24
Der schwein
Нужны Оренбург, Уфа, Тосно, нужен ручной Рубин, нужна Томь, нужен при случае и Краснодар. Это уже 36 баллов в плюс:)
22:03
Der schwein
Очень плохой мальчик Гена,скорее бы ты уехал на дачу сажать морковь и редиску. 21:44----------- Зачем))) Скоро ему завезут ножки Буша и Клинтон )))
21:58
самарец
надо вообще сократить до 12 команд что действительно было премьер -лига а не убожество которое сейчас
21:57
Ботаникум
ГСО поднял ножку на "человека конторы" - Прялку-"насяльника"!?........ Неужто что-то учуял своим склеротическим "баклажаном"???
21:57
avi64
Вся Тула ненавидит этого чиновника от футбола Прядкина за отмену матча Арсенал -ЦСКА в 15г якобы за плохой газон. То решение показало, что ему плевать на болельщиков туляков готовых заполнить родной 20 тыс стадион, главное ублажить богатые клубы! Кстати, в итоге, благодаря супер реформе "осень-весна" поля и условия пррведения матчей осенью 16 года стали везде ужасными, и то тульское поле на этом фоне было вполне нормальным!
21:55
alar
Прядкиным в Питере не довольны и Орлов об этом знает, а то бы он гнал на президента РФПЛ!
21:53
Джин_SM(v3)
ГСО, когда в эфире несётся откровенный бред и ахинея, послушать бы вам тех кто это слышит... Вам бы уж лет как 15 нужно было закончить с профессией...
21:51
serzheo
Да Грядкин наймит саксонский. Он и не должен что либо понимать, ибо наймит.
21:51
Очень плохой мальчик
Гена,скорее бы ты уехал на дачу сажать морковь и редиску.
21:44