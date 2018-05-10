Геннадий Орлов: "Манчини, дорогой, каждого новичка "Зенита" ты утвердил лично"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что в проблемах "Зенита" в атаке виноват главный тренер Роберто Манчини. Ранее итальянец заявил, что в команде некому забивать.

- Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам лично, - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге". - Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Манчини, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное – не поверил в Дзюбу и Шатова.

Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, то кто у тебя будет на замену? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл "Зенит". Это ужасно. Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав "Зенита", хуже их.