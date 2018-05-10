18:57 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Манчини, дорогой, каждого новичка "Зенита" ты утвердил лично"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что в проблемах "Зенита" в атаке виноват главный тренер Роберто МанчиниРанее итальянец заявил, что в команде некому забивать.

- Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам лично, - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге". - Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Манчини, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное – не поверил в Дзюбу и Шатова.

Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, то кто у тебя будет на замену? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл "Зенит". Это ужасно. Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав "Зенита", хуже их.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=DThFTfX3_5s

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Гена и при Спалетти говорил про новую команду,и при Луческу вещал про обновлённый Зенит.Теперь вот Манчини на очереди.Как раньше говорили - цепной пёс империализма.Так Орлов - цепной пёс Зенита.

19:35

баламошка

Генка думает, что Манчинька знает русский язык и собирается по-стариковски разбирать с Орловым полёты бакланов)

19:11

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