Геннадий Орлов: "Манчини бросил вызов болельщикам "Зенита"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини бросил вызов болельщикам команды, не взяв на сбор нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова.

- Дзюба пишет в "Инстаграме", что он здоров, как лев. Шатов говорит, что Малафеев мог бы ему и сам все рассказать, а не делать заявление через прессу, – отметил Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге". - Какая же возможность всем журналистам, болельщикам говорить на эту тему. Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы "Зенит" был на слуху. Понятно же, что большее количество упоминаний в СМИ приведет к большей посещаемости на стадионе.

Будут победы у команды или нет – никто не знает, но Манчини однозначно бросил вызов болельщикам команды, которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики "Зенита". И он свое тренерское имя и репутацию положил на весы. Добьется успехов без них – ура. А если нет? Работу Манчини будем судить по результату.