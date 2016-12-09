Геннадий Орлов: "Как защитник Васин сильнее Кутепова"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что у Виктора Гончаренко может получиться в ЦСКА. Он также отдал должное защитнику Виктору Васину.
– Я верю в Виктора Гончаренко, – сказал Орлов. – Мне очень нравится его работа в "Уфе". Он ставит игру, при нем футболисты прибавляют. Посмотрите на того же Виктора Васина, который зимой тоже вернется в ЦСКА. Как он теперь парит над штрафной в "Уфе" при Гончаренко! Как орел! Готовый центральный защитник. Считаю, что он сильнее спартаковца Кутепова. Гончаренко умеет выстраивать учебно-тренировочную работу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Геннадий Орлов: "У "Зенита" игра поставлена лучше, чем у "Спартака"
thesaintspb
Опять приступ маразма у него.Вызывайте скорую...!Готов всякое гуано хвалить,лишь бы СПАРТАК как-то задеть.Как бесит питерская неполноценность...!
18:42
alex-ls
У-ха-ха Васина сильнее Кутепова??? Ему уже под 30! а он только первый сезон и то в Уфе смог...
18:35
гениалисимус
Такое впечатление что Г-н Орлов националист ,появился еще один хороший защитник радоваться надо ,для сборной это хорошо,а он все нападками Орлов вы оскорбляете честь и достоинство думайте что пишете с....
18:18
Exsorsist
Орлов , лучше продолжи тему про "попетушившихся", веселее получается. )))
17:31