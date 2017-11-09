Геннадий Орлов: "Футболисты рассказывают, что Вернблум бьет их и говорит, что никогда не будет удален"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслужил красную карточку в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). На 56-й минуте этой встречи хавбек ударил локтем Алексея Миранчука, за что получил предупреждение.
– Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал "Зенит", и увидел, как швед ставит ногу. Я тогда сказал, что в полку костоломов прибыло, – сказал Орлов в эфире "Радио "Зенит". – Мне вечером перезвонили. Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную и так далее. А я спрашиваю: "Ну он костолом или нет?"
Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: "Меня никогда не выгонят с поля". Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с "Локомотивом" – это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы. Так человека и убить можно. Почему-то ему арбитры благоволят.
Доктор Хряк
Пора калнюшню отправить в Следственный Комитет. И Гинера, Газзаева. Пора !!!
21:50
maximsemenov
Как же достали продажные СМИ!!! Догадаетесь кого я имею виду....
21:45
Rastan
Знаете,что бабки на лавочке рассказывают?...Это уже клиника...
21:43
dymon-ddd
тем временем в СЭ маразм крепчал
21:41
Мясной Иван Петрович
Мочить в сортире, чё. Обоих.
21:41
Доктор Хряк
Геннадий Сергеевич прав ! Эти конские выкидышы давно заслуживают в табло !!! Вместе с гинером !!!
21:41
0500
Старый маразматик, на покой.
21:41
Бу-га-га!
ГСО на "телефоне доверия" подрабатывает.
21:24
alur66
Гена Орлов уже пургу начал нести. Ну не верю просто что ему такое говорили. Стареет дядя-особенно стареет ум.
21:19
Мастер_Шифу
Старый маразматик опять пургу гонит. Слуцкий ему звонил)))) бугога))) Футболисты ему говорят)) какие? Он когда последний раз с футболистом разговаривал?!
21:17
spetrov
cska_spb +1
21:17
Доктор Хряк
Этой конской девке вернблум давно пора морду набить)
21:10
Доктор Хряк
А я согласен с Геннадием Сергеевичем ! Он прав ! И не рекомендую тут ушами хлопать )
21:07
cska_spb
Кто-нибудь!!!Уж напишите петицию за устранение Орлова с эфира!!Мужчина уже неадекватен!!!!
20:59
cska_spb
Это тоже самое, что Орлов постоянно несёт полный бред в эфир, но никогда не будет отстранён!!
20:56
DedSovetskoyArmiy
Ещё один подпевала нарисовался.
20:55
Коновал и бомжедав
Похоже, Геша, как всегда завирает)
20:37
serzheo
Че новости какие? Он с одной красной много лет играет.
20:32