Геннадий Орлов: "Футболисты рассказывают, что Вернблум бьет их и говорит, что никогда не будет удален"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслужил красную карточку в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). На 56-й минуте этой встречи хавбек ударил локтем Алексея Миранчука, за что получил предупреждение.

– Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал "Зенит", и увидел, как швед ставит ногу. Я тогда сказал, что в полку костоломов прибыло, – сказал Орлов в эфире "Радио "Зенит". – Мне вечером перезвонили. Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную и так далее. А я спрашиваю: "Ну он костолом или нет?"

Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: "Меня никогда не выгонят с поля". Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с "Локомотивом" – это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы. Так человека и убить можно. Почему-то ему арбитры благоволят.