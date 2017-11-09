20:23 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Футболисты рассказывают, что Вернблум бьет их и говорит, что никогда не будет удален"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслужил красную карточку в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). На 56-й минуте этой встречи хавбек ударил локтем Алексея Миранчука, за что получил предупреждение.

 
Воскресенье. Москва. Черкизово. &quot;Локомотив&quot; - ЦСКА - 2:2. 56-я минута. Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) против Алексея МИРАНЧУКА.Выходки Вернблума - позор российских судей

– Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал "Зенит", и увидел, как швед ставит ногу. Я тогда сказал, что в полку костоломов прибыло, – сказал Орлов в эфире "Радио "Зенит". – Мне вечером перезвонили. Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную и так далее. А я спрашиваю: "Ну он костолом или нет?"

Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: "Меня никогда не выгонят с поля". Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с "Локомотивом" – это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы. Так человека и убить можно. Почему-то ему арбитры благоволят.

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Должен ли был Карасев удалить Вернблума за фол на Алексее Миранчуке?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (20)
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Доктор Хряк

Пора калнюшню отправить в Следственный Комитет. И Гинера, Газзаева. Пора !!!

21:50

maximsemenov

Как же достали продажные СМИ!!! Догадаетесь кого я имею виду....

21:45

Rastan

Знаете,что бабки на лавочке рассказывают?...Это уже клиника...

21:43

dymon-ddd

тем временем в СЭ маразм крепчал

21:41

Мясной Иван Петрович

Мочить в сортире, чё. Обоих.

21:41

Доктор Хряк

Геннадий Сергеевич прав ! Эти конские выкидышы давно заслуживают в табло !!! Вместе с гинером !!!

21:41

0500

Старый маразматик, на покой.

21:41

Бу-га-га!

ГСО на "телефоне доверия" подрабатывает.

21:24

alur66

Гена Орлов уже пургу начал нести. Ну не верю просто что ему такое говорили. Стареет дядя-особенно стареет ум.

21:19

Мастер_Шифу

Старый маразматик опять пургу гонит. Слуцкий ему звонил)))) бугога))) Футболисты ему говорят)) какие? Он когда последний раз с футболистом разговаривал?!

21:17

spetrov

cska_spb +1

21:17

Доктор Хряк

Этой конской девке вернблум давно пора морду набить)

21:10

Доктор Хряк

А я согласен с Геннадием Сергеевичем ! Он прав ! И не рекомендую тут ушами хлопать )

21:07

cska_spb

Кто-нибудь!!!Уж напишите петицию за устранение Орлова с эфира!!Мужчина уже неадекватен!!!!

20:59

cska_spb

Это тоже самое, что Орлов постоянно несёт полный бред в эфир, но никогда не будет отстранён!!

20:56

DedSovetskoyArmiy

Ещё один подпевала нарисовался.

20:55

Коновал и бомжедав

Похоже, Геша, как всегда завирает)

20:37

serzheo

Че новости какие? Он с одной красной много лет играет.

20:32