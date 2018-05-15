Геннадий Орлов: "Думаю, Дзюба вернется в "Зенит". Он любит Петербург"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба, игравший в аренде за "Арсенал", должен вернуться в Петербург. Форвард во второй части чемпионата отыграл 10 матчей за тульскую команду и забил 6 мячей.

- Думаю, Дзюба вернется в "Зенит". Он любит Петербург, я это знаю лично. Он может вернуться, - заявил Орлов в своем видеоблоге. - Дзюбу не заменить, он сложившийся игрок. Не могу понять Манчини, который взял Заболотного вместо него.