23:23 15 мая | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Думаю, Дзюба вернется в "Зенит". Он любит Петербург"

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Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба, игравший в аренде за "Арсенал", должен вернуться в Петербург. Форвард во второй части чемпионата отыграл 10 матчей за тульскую команду и забил 6 мячей.

- Думаю, Дзюба вернется в "Зенит". Он любит Петербург, я это знаю лично. Он может вернуться, - заявил Орлов в своем видеоблоге. - Дзюбу не заменить, он сложившийся игрок. Не могу понять Манчини, который взял Заболотного вместо него. 

Дополнительная информация

https://vk.com/gso

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Дядька

А любит ли Петербург Дзюбу, ГСО не подумал? Заболотный более координирован, чем Дзюба, это важно, а голы придут. Сложившийся игрок Дзюба это как слон в посудной лавке.

23:50 15 мая

nailsh78

пока питерская шайка в Кремле так и будут поганить и футбол и хоккей да и мутками срать на головы россиян

23:48 15 мая

Bibigon2000

и Зюпу забирай в Тошно!Семак,Боярский,Зюпа,тагильский плакса-вот костяк новой команды!

23:45 15 мая

Гетеродин

видели мы его любовь в матче в Туле.

23:43 15 мая

loline

он любит деньги...

23:35 15 мая

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