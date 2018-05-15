Геннадий Орлов: "Думаю, Дзюба вернется в "Зенит". Он любит Петербург"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба, игравший в аренде за "Арсенал", должен вернуться в Петербург. Форвард во второй части чемпионата отыграл 10 матчей за тульскую команду и забил 6 мячей.
- Думаю, Дзюба вернется в "Зенит". Он любит Петербург, я это знаю лично. Он может вернуться, - заявил Орлов в своем видеоблоге. - Дзюбу не заменить, он сложившийся игрок. Не могу понять Манчини, который взял Заболотного вместо него.
Дядька
А любит ли Петербург Дзюбу, ГСО не подумал? Заболотный более координирован, чем Дзюба, это важно, а голы придут. Сложившийся игрок Дзюба это как слон в посудной лавке.
23:50 15 мая
nailsh78
пока питерская шайка в Кремле так и будут поганить и футбол и хоккей да и мутками срать на головы россиян
23:48 15 мая
Bibigon2000
и Зюпу забирай в Тошно!Семак,Боярский,Зюпа,тагильский плакса-вот костяк новой команды!
23:45 15 мая
Гетеродин
видели мы его любовь в матче в Туле.
23:43 15 мая
loline
он любит деньги...
23:35 15 мая