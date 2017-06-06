Геннадий Голубин: "По Погребняку у "Динамо" нет никаких конкретных предложений"

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин рассказал "СЭ" о будущем нападающего бело-голубых Павла Погребняка. Он отметил, что в случае предложения, которое устроит клуб и футболиста, "Динамо" отпустит форварда. По словам Голубина, вариант с Австралией уже неактуален. В минувшем сезоне 33-летний Погребняк провел в ФНЛ восемь матчей, в Кубке России на его счету одна игра.

– В середине мая генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал, что Павел Погребняк имеет интересное предложение из Австралии. Оно еще актуально для форварда?

– Нет, этот вариант уже не рассматривается.

– Можно сказать, что форвард останется в команде, или клуб все же ищет ему варианты продолжения карьеры?

– Если будут хорошие варианты, то мы с Павлом рассмотрим их. Но на данный момент никакого конкретного предложения ни от одной команды не поступало.

– А сам Погребняк изъявлял желание остаться в клубе?

– Уверен, что Павел хотел бы еще поиграть. Я так понимаю, что он хотел бы поехать поиграть за границу, но лучше задавать этот вопрос ему самому. Что касается "Динамо", то у него еще год контракта с клубом. Если будет хорошее предложение, которое устроит все стороны, то мы его, естественно, отпустим. (Павел ГУРЕВИЧ)

С возвращением, "Динамо"!