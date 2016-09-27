Гекдениз Карадениз: "Мы должны рассказывать новичкам команды, что "Рубин" - большой клуб"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз после игры 8-го тура чемпионата России против "Томи" (2:1) подчеркнул, что команде простительны не самые уверенные выступления в начале сезона, поскольку у казанцев новая команда. Турок выразил надежду на то, что победа над "Томью" станет хорошим стимулом для его команды.

– Сегодня мы с божьей помощью получили три очка, – цитирует клубная пресс-служба Карадениза. – Хотя играли не лучшим образом. Но у нас новая команда, поэтому нам это простительно. Я здесь уже почти девять лет и могу сказать, что в "Рубине" должен быть свой, рубиновый, дух. И в этом году мы должны этот дух поймать, найти старый-добрый "Рубин". Я скажу об этом и своим одноклубникам, но что именно я скажу, останется между нами. Три очка сегодня – это хороший результат. Может, эта победа будет неким толчком для команды, хорошим стимулом.

– Что же вы скажете товарищам по команде в раздевалке?

– Сейчас я не могу вам это сказать. Пусть это останется между нами, игроками, руководством. Мы все должны понимать, куда идем. Мы должны побеждать такие команды, как ЦСКА, "Зенит", "Спартак". Новым игрокам, которые приезжают сюда, мы должны рассказывать нашу историю, о том, что "Рубин" – большой клуб.

– Сегодня зрители очень тепло встретили вас. Заметили?

– У меня в общей сложности около 270 матчей за "Рубин", и к каждой игре я подхожу с огромным желанием. Когда я вижу счастливого зрителя, я счастлив еще больше. Если зрители меня любят, пусть знают, что я их люблю больше, чем они меня. Я себя считаю татарином, я среди них. У нас есть поговорка: у любви не может быть одна сторона, если есть одна сторона, то обязательно есть и другая.