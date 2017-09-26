Гаджи Гаджиев: "Проблемы у "Амкара" есть, но победили по игре"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "СКА-Хабаровск" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что у соперника было меньше брака, но по числу моментов пермяки превзошли хабаровчан. При этом 71-летний специалист не полностью удовлетворен действиями команды в обороне и атаке.

- Хорошо, что забили гол - нам это дается с трудом, - приводит официальный сайт "Амкара" слова Гаджиева. - А когда Хабаровск стал большими силами атаковать, мы получили пространство, которое могли использовать эффективнее. Слишком много было ошибок на ровном месте. Футболисты могут не терять мячи в таких ситуациях, их квалификация позволяет это делать. Может быть, эмоции… Но, в конечном счете, хорошо, что хорошо заканчивается. Хорошо, что Комолов забил, у него много ситуаций бывает. Бог даст, теперь будет еще забивать.

- Тренер гостей сказал, что счет не по игре. А ваше мнение?

- Тренер соперников ориентируется на контроль мяча. Я могу сказать, что это никак не связано с результатом. Я это сам считал: надежность контроля мяча не определяет результат. Это определяет число моментов у ворот. У них был только один благоприятный момент, так что по числу моментов мы превзошли соперника в несколько раз. Так что результат, думаю, по игре. Он зависит от того, сколько команда создает моментов. У соперника брака было меньше, они мячом больше владели. На зрелищность это влияет, а на результат - нет. Такая у нас игра.

- 4:0, теперь 3:0. Можно сказать, что команда набрала ход?

- Я бы не стал такие выводы делать. У нас достаточно много проблем. Хоть мы не пропускаем, в обороне тоже есть проблемы. Я не могу сказать, что полностью удовлетворен как сегодня играли в обороне. С ЦСКА и "Зенитом" мы в обороне играли лучше, на мой взгляд. И в атаке есть проблемы. Можно сказать о том, что теперь несколько посвободнее будут чувствовать себя игроки. Победы улучшили наши позиции в таблице, а это давило. Второе - у нас есть группа игроков примерно одного уровня, так что за счет замен можно усиливать игру. Рязанцев сидит на скамейке, Эззатоллахи, Гащенков, Шаваев. У нас группа игроков средней линии, которая может усилить игру. А игра в средней линии в значительной степени влияет на эффективность атак.