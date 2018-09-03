Гаджи Гаджиев: "Один из факторов неудач "Локомотива" - сорванная предсезонка"

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев - о выступлении "Локомотива" в нынешнем сезоне.

- Выступление "Локомотива" - неожиданность? Ни в коем случае! Я же знаю, как готовилась команда к сезону. Без восьми игроков основного состава! Виной всему, разумеется, чемпионат мира, - сказал Гаджиев. - А потом приезжает разношерстная компания – и не очень понятно, как ее тренировать. Кто-то выхолощен эмоционально, кто-то играл мало, кто-то вообще весь турнир на лавке просидел. Проблема? Я же всегда верил в тренировку. Именно она основа для достижения результата. Вспоминаются слова Марчелло Липпи: "Если у тебя лучшие игроки, это не значит, что у тебя лучшая команда". Сборники влились в состав фактически накануне сезона – но как их на поле не выпускать? Потенциально они же сильнее! И ты позволяешь им набирать форму через игры, осознавая, что в каких-то матчах можешь недосчитаться очков. Об этом почему-то забывают, когда начинают обсуждать стартовые неудачи "Локомотива". Говорят, мол, да уже шесть туров позади. И что?! За такой срок все равно нереально привести себя в порядок, если почти два месяца не работал с командой! Так что сорванная предсезонка – это первый фактор. (Александр КРУЖКОВ)

"Локомотив" занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе восемь очков в шести матчах.

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Турнирная таблица чемпионата России