"Фратрия": "Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана "Спартака"

Как ранее сообщал "СЭ", представители объединения болельщиков "Спартака" "Фратрии" встретились с руководством клуба, включая владельца Леонида Федуна и вице-президента Наиля Измайлова. На этом мероприятии обсуждалось текущее состояние команды и ее будущее, в том числе поднимался вопрос о продаже капитана и полузащитника Дениса Глушакова.

Сегодня организация болельщиков красно-белых подтвердила это в своем заявлении:

"По инициативе владельца "Спартака" Леонида Федуна между представителями "Фратрии" и руководством клуба состоялась встреча, предметом которой стало обсуждение текущего состояния и будущего команды.



На встрече мы озвучили наши требования и мнение, ранее изложенные в заявлении (после увольнения с поста главного тренера Массимо Карреры. – Прим. "СЭ"). В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана "Спартака".



В свою очередь, со стороны клуба нам были анонсированы изменения в структуре и руководстве "Спартака". До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим.



Также на встрече был представлен новый главный тренер команды Олег Кононов.



Мы надеемся, что ситуация в клубе будет нормализована и ждем соответствующих решений от руководства клуба".

Олег Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября. С момента увольнения Карреры 22 октября до международной паузы на матчи сборных с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера работал Рауль Рианчо.

"Спартак" после 14 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков.

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