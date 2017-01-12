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Филипп Будковский: "Вместо "Анжи" еду на сборы с "Шахтером"

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Нападающий "Анжи" Филипп Будковский сообщил, что начнет подготовку к весенней части сезона вместе с "Шахтером". Украинец выступал в составе махачкалинской команды на правах аренды. За "Анжи" он сыграл в 19 матчах, в которых забил пять мячей. Ранее сообщалось об интересе к Будковскому со стороны "Уфы".

12 января "Шахтер" выйдет из отпуска, после чего у команды запланирован медосмотр в Киеве. 14 января "горняки" отправятся на первй сбор в Испанию.

- С "Анжи" в итоге на сборы не поехал, - приводит matchday.ua слова Будковского. - На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с "Шахтером".

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/budkovskij-na-den-sezdil-v-moskvu-i-mne-skazali-vernutsya-v-kiev-66163/

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