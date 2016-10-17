18:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ФИФА рассмотрит кандидатуры российских судей 1 - 2 ноября

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Судейский комитет ФИФА рассмотрит кандидатуры россиян на включение в новый список арбитров, имеющих категорию ФИФА, на заседании 1 - 2 ноября, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил, что в ФИФА был отправлен список из 10 арбитров: Сергея Карасева, Владислава Безбородова, Алексея Еськова, Сергея Лапочкина, Виталия Мешкова, Сергея Иванова, Кирилла Левникова, Михаила Вилкова, Алексея Матюнина и Алексея Николаева.

Девять из них уже имели категорию судей ФИФА и могут быть подтверждены, а один - Алексей Матюнин - впервые может получить данную категорию.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3711481

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

ФИФА рассмотрит кандидатуры СПИСОК ВЗЯТОЧНИКОВ!!! Следует их дисквалифицировать, или переквалифицировать в персональные околофутбольные СУДЬИ богатых клубов!!!

18:36

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