20:43 | Футбол — РПЛ

Фидлер вернулся в общую группу "Урала"

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Полузащитник и капитан "Урала"  Артем Фидлер провел первую тренировку в общей группе после травмы. 35-летний хавбек получил повреждение в матче 1-го тура текущего сезона РПЛ против "Анжи" (0:1). 

Капитан - в деле! Первая тренировка Артема Фидлера в общей группе после травмы, - сообщается в официальном Твиттере "Урала".

"Урал" занимает 15-е место в чемпионате России после шести туров, имея в активе 4 очка.

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