Фидлер вернулся в общую группу "Урала"

Полузащитник и капитан "Урала" Артем Фидлер провел первую тренировку в общей группе после травмы. 35-летний хавбек получил повреждение в матче 1-го тура текущего сезона РПЛ против "Анжи" (0:1).

- Капитан - в деле! Первая тренировка Артема Фидлера в общей группе после травмы, - сообщается в официальном Твиттере "Урала".

Капитан - в деле! Первая тренировка Артема Фидлера в общей группе после травмы. pic.twitter.com/LkFAARF6HZ – ФК Урал (@FCURAL) 5 сентября 2018 г.

"Урал" занимает 15-е место в чемпионате России после шести туров, имея в активе 4 очка.

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