Фернанду: "С удовольствием воспользовался бы возможностью перейти в топ-клуб Италии"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" отметил, что воспользовался бы возможностью перейти в итальянский клуб. Однако бразилец отметил, что сейчас он счастлив и в московской команде.

– Адриану не против завершить карьеры в "Спартаке". Как вам такая идея?

– Сложно сказать. Рассчитываю провести еще много лет в футболе. Сейчас у меня действующий контракт со "Спартаком", и я абсолютно счастлив здесь. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

– В "Спартак" вы приехали из "Сампдории". Рассчитываете ли вернуться в серию А, теперь в топ-клуб?

– Конечно. Я амбициозный футболист и всегда хотел играть в командах с серьезными задачами, выступающих в ведущих лигах мира, конкурировать с топ-футболистами. Если бы была такая возможность, с удовольствием воспользовался бы ею. Но в данный момент я счастлив тем, что меня окружает в "Спартаке". Здесь у меня действующий контракт, которым я абсолютно доволен. Посмотрим, как будет развиваться моя карьера дальше.

– Промес и Зе Луиш станут звездами английской премьер-лиги, если окажутся там?

– Уверен, что да. Во многих командах АПЛ Квинси и Зе смогут показывать хороший уровень. Все для этого у них есть. (Александр МУЙЖНЕК)

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