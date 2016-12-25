"Фенербахче" готов отпустить Эменике в "Спартак" бесплатно

Руководство "Фенербахче" готово отпустить нападающего Эммануэла Эменике в "Спартак", утверждает издание Milliyet. Сообщается, что турецкий клуб может отдать нигерийца в бесплатную аренду до конца сезона при условии, что москвичи возьмут на себя обязательство по выплате заработной платы 29-летнему футболисту.

Напомним, ранее Эменике и защитник команды Грегори ван дер Вил были отстранены от тренировок главным тренером "Фенербахче" Диком Адвокатом из-за непрофессионального отношения к делу. В частности, у футболиста, как пишет источник, пошли подростковые выходки - игнорирование командных обедов, неявка на установку перед игрой. К тому же экс-главный тренер "Зенита" и сборной России обвинил его в рвачестве.

По информации турецких СМИ, контракт форварда с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому существует вероятность того, что "Фенербахче" может расстаться с игроком уже этой зимой, чтобы не отпускать нигерийца бесплатно в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что уже в это воскресенье Москву посетит представитель футболиста, чтобы провести переговоры с красно-белыми.

В этом сезоне Эменике забил 7 голов в 20 матчах чемпионата Турции. За "Спартак" форвард выступал с 2011 по 2013 год.