07:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Фенербахче" готов отпустить Эменике в "Спартак" бесплатно

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Руководство "Фенербахче" готово отпустить нападающего Эммануэла Эменике в "Спартак", утверждает издание Milliyet. Сообщается, что турецкий клуб может отдать нигерийца в бесплатную аренду до конца сезона при условии, что москвичи возьмут на себя обязательство по выплате заработной платы 29-летнему футболисту.

 
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Напомним, ранее Эменике и защитник команды Грегори ван дер Вил были отстранены от тренировок главным тренером "Фенербахче" Диком Адвокатом из-за непрофессионального отношения к делу. В частности, у футболиста, как пишет источник, пошли подростковые выходки - игнорирование командных обедов, неявка на установку перед игрой. К тому же экс-главный тренер "Зенита" и сборной России обвинил его в рвачестве.

По информации турецких СМИ, контракт форварда с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому существует вероятность того, что "Фенербахче" может расстаться с игроком уже этой зимой, чтобы не отпускать нигерийца бесплатно в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что уже в это воскресенье Москву посетит представитель футболиста, чтобы провести переговоры с красно-белыми.

В этом сезоне Эменике забил 7 голов в 20 матчах чемпионата Турции. За "Спартак" форвард выступал с 2011 по 2013 год.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Свинству Бой!

Людоед в Турции похоже всех уже сожрал. Решил на просторы России Матушки вернуться.

11:25

Jean4

Бесплатно? Федуну подходит!

11:21

ЗЮК

rotor23,проверь кашу у врача.

11:17

Нубяшка

и зачем ему спартак?

10:36

rotor23

Не зря эменике ,забив годл за Спортаг, похлопывал себе по вене на руке))))))))))))

10:04

merniloskut

Люлей Людоедушке и заиграет как новенький! Возвращайся!!!

09:33

Серёга СМ.sz

Адвоката в зенит бесплатно ))

09:09

King's Bounty IIII

в зенит вместе с азизом ганиевым !

08:23

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