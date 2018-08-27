Федор Смолов: "На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе отметил, что ему было приятно забить первый гол на домашнем стадионе железнодорожников. "Локо" в 5-м туре РПЛ обыграл "Анжи" со счетом 2:1.

- Перед матчем тебе вручили награду лучшему игроку сезона. Дополнительная мотивация повторить это достижение?

- Двоякое впечатление. Я заработал эту награду, играя за "Краснодар". Сейчас я в "Локомотиве". Поставил для себя цель принести как можно больше пользы команде и вновь получить эту награду.

- Что для тебя значит первый гол за "Локомотив"? Показалось, что ты очень нервничал, потому что не получалось забить.

- Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.

- "Локомотив" начал забивать и побеждать. Получится развить успех?

- В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные.