Федор Щербаченко: "Для Шатова деньги - не приоритет, он хороший игрок. А его в дубль "Зенита" отправили"

Известный российский тренер Федор Щербаченко отметил, что для полузащитника "Зенита" Олега Шатова, который на правах аренды перешел в "Краснодар", деньги никогда не являлись приоритетом. Он также добавил, что хотел бы, чтобы игрок вернулся на свой уровень и вновь получил вызов в сборную России.

– Разговоры о будущем Шатова ходили довольно давно. Не очень понял, зачем нужно было Шатова, Дзюбу и Новосельцева отправлять в "Зенит-2", а не сразу постараться провести переговоры с их потенциальными работодателями, – сказал Щербаченко. – Шатов вырос в ФНЛ на моих глазах. Его "Урал" часто играл против "Мордовии". Помню, на сборах он забил нам гол-шедевр. И мои футболисты даже поздравили его с таким мячом.

Знаю Олега. Для него деньги не являлись приоритетом. Никогда! Он хотел всегда играть и стремился расти. Пробился в сборную. Сейчас немаленькую сумму сам заплатил за аренду в "Краснодар". Теперь летом "Краснодар" может выкупить его контракт за 5 миллионов.

Хочется, чтобы Олег вернулся на свой уровень и вновь получил вызов в национальную команду. Мы знаем, что он вместе с супругой много занимается благотворительностью. Это говорит о человеческих качествах. Считаю, таких людей надо поддерживать, а не наказывать ссылкой в дочерние команды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В текущем сезоне Шатов провел 16 матчей во всех клубных турнирах за "Зенит" и отдал четыре передачи. Вчера он дебютировал за "Краснодар" в товарищеском матче против "Видеотона" (0:1).

Что ждет Шатова в "Краснодаре" // Спасите карьеру Шатова!