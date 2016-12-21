Федор Кудряшов: "Европа? Сейчас я игрок "Ростова" и не думаю о переезде"

Защитник "Ростова" и сборной России Федор Кудряшов, рассуждая о лучшем сопернике в его профессиональной карьере, отметил, что всегда хочется играть против лучших футболистов мира. 29-летний защитник также подчеркнул, что ему нравится чемпионат Англии, но на данный момент он является игроком "Ростова" и не думает о переезде.

– Самый лучший момент в моей карьере – завоевание серебряных медалей чемпионата России с "Ростовом" в 2016 году, приводит itasportpress.it слова Кудряшова. - А самый неприятный – когда нанес травму защитнику "Урала" Хозину.

Если говорить о команде, то из соперников я бы выделил "Атлетико". А что касается игрока, то это Дуглас Коста из "Баварии". Кстати, мне очень импонирует игра Луиса Филипе из "Атлетико". Но еще хочется играть против лучших футболистов мира! В Лиге Европы "Ростову" важен каждый предстоящий матч.

Переезд в Европу, чтобы прогрессировать? На мой взгляд, для улучшения собственной игры в первую очередь необходимо всегда полностью выкладываться на поле. Сейчас я игрок "Ростова" и не думаю о переезде, а вообще, по духу, мне нравится английский чемпионат!