Фарфан открыл счет в матче "Зенит" – "Локомотив". И вот как это было

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом". Алексей Миранчук сделал проникающий пас на ход перуанцу, тот выиграл борьбу у защитника питерцев Михи Мевли и выбежавшего из ворот Андрея Лунева, отправив мяч в пустые ворота.

РАЗБОР ГОЛА ОТ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА

Игнатьев и Антон Миранчук быстро разогнали вертикальную атаку, в два паса доставив мяч от своей до чужой штрафной. Зенитовцы имели в своей зоне численное превосходство, но неправильно расположились, а Маммана выдернулся навстречу Миранчуку, позволив Фарфану нырнуть в лазейку у себя за спиной. Действия Фарфана контролировал Мевля, но не успел помешать ему принять мяч, да к тому же неудачно пересекся с Луневым. И Фарфан, ловко прокинув мяч мимо вратаря, спокойно закатил его в пустые ворота.