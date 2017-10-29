17:50 | Футбол — РФПЛ

Фарфан открыл счет в матче "Зенит" – "Локомотив". И вот как это было

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Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом". Алексей Миранчук сделал проникающий пас на ход перуанцу, тот выиграл борьбу у защитника питерцев Михи Мевли и выбежавшего из ворот Андрея Лунева, отправив мяч в пустые ворота.

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Игнатьев и Антон Миранчук быстро разогнали вертикальную атаку, в два паса доставив мяч от своей до чужой штрафной. Зенитовцы имели в своей зоне численное превосходство, но неправильно расположились, а Маммана выдернулся навстречу Миранчуку, позволив Фарфану нырнуть в лазейку у себя за спиной. Действия Фарфана контролировал Мевля, но не успел помешать ему принять мяч, да к тому же неудачно пересекся с Луневым. И Фарфан, ловко прокинув мяч мимо вратаря, спокойно закатил его в пустые ворота.

Зенит – Локомотив М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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