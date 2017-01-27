17:13 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фарфан, который может перейти в "Локомотив", говорит, что "близок к чему-то важному"

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Нападающий Джефферсон Фарфан намекнул на то, что в ближайшее время найдет себе новый клуб. Сегодня стало известно, что перуанец может подписать контракт с "Локомотивом". Ранее на должность спортивного директора в столичный клуб пришел Эрик Штоффельсхаус, ранее работавший в "Шальке". Фарфан с 2008 по 2015 год защищал цвета гельзенкирхенцев, после чего перешел в "Аль-Джазиру" из ОАЭ. Осенью он покинул команду.

- Посмотрим, что случится. Я близок к чему-то очень важному. Я рад, потому что снова буду играть, - цитирует rpp.re Фарфана. 

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Материалы REN-TV

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