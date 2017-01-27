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Фарфан может стать первым трансфером "Локомотива" при Штоффельсхаусе

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Перуанский форвард Джефферсон Фарфан в ближайшее время пройдет медосмотр в "Локомотиве". Трансфер игрока, если он состоится, станет первым для нового спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса. Немец работал долгое время в системе "Шальке", и Фарфан – именно его кандидатура.

Перуанцу, в том случае, если его состояние здоровья устроит медиков и тренерский штаб "Локо", может быть предложен полугодичный контракт с опцией продления еще на год. Не исключен вариант, при котором, в случае положительного решения вопроса с контрактом, Фарфан приедет уже на второй сбор команды в Испанию.

Нападающий летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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lokofanat

Полугодичный?! Оригинально...

10:21

shpasic

не старее Ивановича

09:23

igorvasilevich

Еще одного сбитого летчика старика везти в наш чемпионат.

02:06

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