Фарфан может стать первым трансфером "Локомотива" при Штоффельсхаусе

Перуанский форвард Джефферсон Фарфан в ближайшее время пройдет медосмотр в "Локомотиве". Трансфер игрока, если он состоится, станет первым для нового спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса. Немец работал долгое время в системе "Шальке", и Фарфан – именно его кандидатура.

Перуанцу, в том случае, если его состояние здоровья устроит медиков и тренерский штаб "Локо", может быть предложен полугодичный контракт с опцией продления еще на год. Не исключен вариант, при котором, в случае положительного решения вопроса с контрактом, Фарфан приедет уже на второй сбор команды в Испанию.

Нападающий летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.