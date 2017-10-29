Фарфан – бог! "Локо" разгромил "Зенит"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 0:3. Джефферсон ФАРФАН (в белом) празднует свой второй гол с тренерским штабом. Фото Твиттер ФК "Локомотив"

В матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле крупно уступил "Локомотиву" – 0:3. Дублем во втором тайме отметился Джефферсон Фарфан, после этого также ассистировавший Алексею Миранчуку.

Это поражение стало для сине-бело-голубых лишь вторым в чемпионате. Кроме того, подопечные Роберто Манчини не могут забить в третьей игре премьер-лиги подряд.

"Локомотив" упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от своего сегодняшнего соперника на три очка и выигра первый круг чемпионата. Отметим, что железнодорожники победили в Санкт-Петербурге впервые с 2004 года.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: Фарфан, 58 (0:1). Фарфан, 69 (0:2). Ал.Миранчук, 77 (0:3).

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля (Смольников, 70), Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Ерохин (Шатов, 84), Ригони, Дзюба (Дриусси, 70), Кокорин.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Ант.Миранчук (Коломейцев, 90), И.Денисов, Михалик (Баринов, 86), Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 90+2).

Предупреждения: Кришито, 59. Гильерме, 72. Дриусси, 72.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

29 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45829 зрителей.