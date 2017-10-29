Фарфан – бог! "Локо" разгромил "Зенит"

В матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле крупно уступил "Локомотиву" – 0:3. Дублем во втором тайме отметился Джефферсон Фарфан, после этого также ассистировавший Алексею Миранчуку.
Это поражение стало для сине-бело-голубых лишь вторым в чемпионате. Кроме того, подопечные Роберто Манчини не могут забить в третьей игре премьер-лиги подряд.
"Локомотив" упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от своего сегодняшнего соперника на три очка и выигра первый круг чемпионата. Отметим, что железнодорожники победили в Санкт-Петербурге впервые с 2004 года.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: Фарфан, 58 (0:1). Фарфан, 69 (0:2). Ал.Миранчук, 77 (0:3).
"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля (Смольников, 70), Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Ерохин (Шатов, 84), Ригони, Дзюба (Дриусси, 70), Кокорин.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Ант.Миранчук (Коломейцев, 90), И.Денисов, Михалик (Баринов, 86), Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 90+2).
Предупреждения: Кришито, 59. Гильерме, 72. Дриусси, 72.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
29 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45829 зрителей.
А сейчас уже будет интересно! pic.twitter.com/NSe8RlcHXB– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 октября 2017 г.
ВОТ ТАК-ТО!!! pic.twitter.com/lSIYIEhPMi– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 октября 2017 г.
БУУУУУУУМ! pic.twitter.com/i2soMgL5Yl– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 октября 2017 г.
old grumbler
Да уж, в отличии от Зенитовцев в ворота попадать умеет...
19:05
maximalist
Был в Южной Америке и в Перу, когда был Кубок Южной Америки 2015 вплоть до финала. Сборная Перу заняла 3 место. Футболисты южноамериканских сборных ни чем не уступают бразильцам и аргентинцам по самоотдаче и технике. Перу очень сильно не дооценивают, также как и Парагвай. Их болельщики дадут нашим большую фору. Чтобы понять их уровень футбола и болельщиков, посмотрите Кубок Америки 2015 или 2016. Если укомплектовать команду легионерами из Перу и Парагвая, то даже с учетом лимита, в нашем чемпионате эта команда будет бороться за чемпионство.
19:04
$n10nep$
П_о_в_а_р $n10nep$ П_о_в_а_р Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?))) 18:56 ================ После смешно-случайных 5-1 уже давно чемпион. -------------------------------- Пойду закину на чемпионство Зенита квартирку. 19:00 ======================= И за меня кинь. Верняк ведь.
19:04
glass99
Шпалыч красава :)
19:04
victor
Ростов надо было выпускать, а не дзюбу )))
19:04
Markonie
"Развалинами Рейхстага удовлетворен" (с) )))))))))))
19:03
SpaMan
Срочно ввалить 100миллионов евро и купить еще 5 аргентинцев!
19:03
Adios Amigos R...
П_о_в_а_р Вопрос к адекватным. Вы помните Шериф и Копенгаген, или вы помните, как Зенит влетел 0-3?))) 18:59 ============== Я. как адекватный болельщик Локо помню Аллочку, например. А вы? С неё и берем пример адекватности, кстати...
19:03
Бу-га-га!
П_о_в_а_р___ С децтва за Шериф из Копенгагена.
19:03
П_о_в_а_р
Крюков Сергей П_о_в_а_р///Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?)))/// ====== Чем больше актёр - тем больше пауза..Хм, не вот так: чем больше интриган, тем дольше интрига... --------------------------- Ну в этом смысле Спартак явно переигрывает Зенит. Вывод - чемпионство Спартак неизбежно.
19:03
fk-47
Но пенальти то не поставил?
19:03
Тарасено
Хитрый Палыч обыграл простака Манчини) Чему я очень рад)
19:03
SP2
fk-47 SP2 а как вам сегодня Ерохин? А стычка Кузяева со Смольниковым? Спортивного директора всем нам очень не хватает --------------- да, ощущение, что роль Сарсании была велика. ((
19:03
Sher-Khan
$n10nep$ Ю.Ю. Кто ещё мог подарить такой праздник всей России. А вы говорите "народная команда"... 18:51 ========================== Спартак дарит праздники победами, а Зенит поражениями... ============= Ну не знаю, у нас на работе после поражения Спартака три дня отгулов дают!
19:03
Spartak-Online1
Многие Палыча уже списали,а он вон че вытворяет!
19:03
yspesh4
SP2 И когда уже наконец уберут Дзюбу!!! Почему Зенит должен вдесятером играть? Ну не может Дзюба в скоростной игре ни принять ни обработать ни ударить по мячу!!! 18:48 /// Старик, у нас здесь серьезная ветка или диско-каракодил? Если серьезная, то паспортов посчитай. П.С. Куда Ваню дели ироды?
19:03
trv71
75serg75, а игрочишка? В первом круге 0 голов!
19:02
SSNA7
Ну чего-то не видно экспертов, у которых чемпионство в этом году уже куплено...Или эти 0-3 тоже для отвода глаз? Российский болельщик уникален, честное слово...
19:02
fk-47
П_о_в_а_р 0-3.)) Ухахахаха.)))) _______вот сколько вас знаю вы всегда такие обстоятельные и содержательные комментарии выдаете, под стать вашему клубу. Даже как то радостно, что вы болеете не за наш клуб.
19:02
механик39
Зенит не смог встать с колен .
19:02
Рос.Гвардеец.
Болелы Зенита!!!Хорош ныть,что судья виноват в поражении.Когда команда проигрывает с таким счетом нужно в себе искать причины.
19:01
$n10nep$
fk-47 Судья должен был пенальти на первой минуте ставить когда Ригони в штрафной сбили и тогда всё было бы по другому. 18:58 ====================== Зачем пенальти? Надо было просто взятие ворот засчитать.
19:01
Sher-Khan
fk-47 Судья должен был пенальти на первой минуте ставить когда Ригони в штрафной сбили и тогда всё было бы по другому. ============== Я тоже считаю, что Локомотив не честно выиграл, не по товарищески поступил! Надо было всем убежать вперед и пусть Зенит забивает пока не надоест.
19:01
Бу-га-га!
Крюков Сергей____ Для чего на Огненную Землю и в Патагонию газ проводили??? Чтобы "Фофанов" получать??
19:01
75serg75
Ну что, КОКОША, будем и дальше язычком работать, или уже начнём забивать( имею в виду голы ).
19:00
Adios Amigos R...
А танго уже заказывали лабухам?
19:00
П_о_в_а_р
$n10nep$ П_о_в_а_р Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?))) 18:56 ================ После смешно-случайных 5-1 уже давно чемпион. -------------------------------- Пойду закину на чемпионство Зенита квартирку.
19:00
Крюков Сергей
П_о_в_а_р///Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?)))/// ====== Чем больше актёр - тем больше пауза..Хм, не вот так: чем больше интриган, тем дольше интрига...
19:00
П_о_в_а_р
Вопрос к адекватным. Вы помните Шериф и Копенгаген, или вы помните, как Зенит влетел 0-3?)))
18:59
SP2
Дааа... посмотрел моменты. Просто безобразная игра Дзюбы. Он не хочет забивать - так бы и сказал. В ответственные моменты просто стоит за защитником и ждёт. По мячу бьет - лишь бы отделаться. Обработать мяч на скорости не может. Сколько можно его в состав ставить???
18:59