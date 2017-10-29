18:22 | Футбол — РФПЛ

Фарфан – бог! "Локо" разгромил "Зенит"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 0:3. Джефферсон ФАРФАН (в белом) празднует свой второй гол с тренерским штабом. Фото Твиттер ФК "Локомотив"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 0:3. Джефферсон ФАРФАН (в белом) празднует свой второй гол с тренерским штабом. Фото Твиттер ФК "Локомотив"
210

В матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле крупно уступил "Локомотиву" – 0:3. Дублем во втором тайме отметился Джефферсон Фарфан, после этого также ассистировавший Алексею Миранчуку.

Это поражение стало для сине-бело-голубых лишь вторым в чемпионате. Кроме того, подопечные Роберто Манчини не могут забить в третьей игре премьер-лиги подряд.

"Локомотив" упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от своего сегодняшнего соперника на три очка и выигра первый круг чемпионата. Отметим, что железнодорожники победили в Санкт-Петербурге впервые с 2004 года.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: Фарфан, 58 (0:1). Фарфан, 69 (0:2). Ал.Миранчук, 77 (0:3).

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля (Смольников, 70), Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Ерохин (Шатов, 84), Ригони, Дзюба (Дриусси, 70), Кокорин.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Ант.Миранчук (Коломейцев, 90), И.Денисов, Михалик (Баринов, 86), Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 90+2).

Предупреждения: Кришито, 59. Гильерме, 72. Дриусси, 72.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

29 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45829 зрителей.

Зенит - Локомотив М

 

Опрос

"Локомотив" - главный фаворит чемпионата России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

210
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (210)
Войти, чтобы оставить комментарий

old grumbler

Да уж, в отличии от Зенитовцев в ворота попадать умеет...

19:05

maximalist

Был в Южной Америке и в Перу, когда был Кубок Южной Америки 2015 вплоть до финала. Сборная Перу заняла 3 место. Футболисты южноамериканских сборных ни чем не уступают бразильцам и аргентинцам по самоотдаче и технике. Перу очень сильно не дооценивают, также как и Парагвай. Их болельщики дадут нашим большую фору. Чтобы понять их уровень футбола и болельщиков, посмотрите Кубок Америки 2015 или 2016. Если укомплектовать команду легионерами из Перу и Парагвая, то даже с учетом лимита, в нашем чемпионате эта команда будет бороться за чемпионство.

19:04

$n10nep$

П_о_в_а_р $n10nep$ П_о_в_а_р Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?))) 18:56 ================ После смешно-случайных 5-1 уже давно чемпион. -------------------------------- Пойду закину на чемпионство Зенита квартирку. 19:00 ======================= И за меня кинь. Верняк ведь.

19:04

glass99

Шпалыч красава :)

19:04

victor

Ростов надо было выпускать, а не дзюбу )))

19:04

Markonie

"Развалинами Рейхстага удовлетворен" (с) )))))))))))

19:03

SpaMan

Срочно ввалить 100миллионов евро и купить еще 5 аргентинцев!

19:03

Adios Amigos R...

П_о_в_а_р Вопрос к адекватным. Вы помните Шериф и Копенгаген, или вы помните, как Зенит влетел 0-3?))) 18:59 ============== Я. как адекватный болельщик Локо помню Аллочку, например. А вы? С неё и берем пример адекватности, кстати...

19:03

Бу-га-га!

П_о_в_а_р___ С децтва за Шериф из Копенгагена.

19:03

П_о_в_а_р

Крюков Сергей П_о_в_а_р///Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?)))/// ====== Чем больше актёр - тем больше пауза..Хм, не вот так: чем больше интриган, тем дольше интрига... --------------------------- Ну в этом смысле Спартак явно переигрывает Зенит. Вывод - чемпионство Спартак неизбежно.

19:03

fk-47

Но пенальти то не поставил?

19:03

Тарасено

Хитрый Палыч обыграл простака Манчини) Чему я очень рад)

19:03

SP2

fk-47 SP2 а как вам сегодня Ерохин? А стычка Кузяева со Смольниковым? Спортивного директора всем нам очень не хватает --------------- да, ощущение, что роль Сарсании была велика. ((

19:03

Sher-Khan

$n10nep$ Ю.Ю. Кто ещё мог подарить такой праздник всей России. А вы говорите "народная команда"... 18:51 ========================== Спартак дарит праздники победами, а Зенит поражениями... ============= Ну не знаю, у нас на работе после поражения Спартака три дня отгулов дают!

19:03

Spartak-Online1

Многие Палыча уже списали,а он вон че вытворяет!

19:03

yspesh4

SP2 И когда уже наконец уберут Дзюбу!!! Почему Зенит должен вдесятером играть? Ну не может Дзюба в скоростной игре ни принять ни обработать ни ударить по мячу!!! 18:48 /// Старик, у нас здесь серьезная ветка или диско-каракодил? Если серьезная, то паспортов посчитай. П.С. Куда Ваню дели ироды?

19:03

trv71

75serg75, а игрочишка? В первом круге 0 голов!

19:02

SSNA7

Ну чего-то не видно экспертов, у которых чемпионство в этом году уже куплено...Или эти 0-3 тоже для отвода глаз? Российский болельщик уникален, честное слово...

19:02

fk-47

П_о_в_а_р 0-3.)) Ухахахаха.)))) _______вот сколько вас знаю вы всегда такие обстоятельные и содержательные комментарии выдаете, под стать вашему клубу. Даже как то радостно, что вы болеете не за наш клуб.

19:02

механик39

Зенит не смог встать с колен .

19:02

Рос.Гвардеец.

Болелы Зенита!!!Хорош ныть,что судья виноват в поражении.Когда команда проигрывает с таким счетом нужно в себе искать причины.

19:01

$n10nep$

fk-47 Судья должен был пенальти на первой минуте ставить когда Ригони в штрафной сбили и тогда всё было бы по другому. 18:58 ====================== Зачем пенальти? Надо было просто взятие ворот засчитать.

19:01

Sher-Khan

fk-47 Судья должен был пенальти на первой минуте ставить когда Ригони в штрафной сбили и тогда всё было бы по другому. ============== Я тоже считаю, что Локомотив не честно выиграл, не по товарищески поступил! Надо было всем убежать вперед и пусть Зенит забивает пока не надоест.

19:01

Бу-га-га!

Крюков Сергей____ Для чего на Огненную Землю и в Патагонию газ проводили??? Чтобы "Фофанов" получать??

19:01

75serg75

Ну что, КОКОША, будем и дальше язычком работать, или уже начнём забивать( имею в виду голы ).

19:00

Adios Amigos R...

А танго уже заказывали лабухам?

19:00

П_о_в_а_р

$n10nep$ П_о_в_а_р Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?))) 18:56 ================ После смешно-случайных 5-1 уже давно чемпион. -------------------------------- Пойду закину на чемпионство Зенита квартирку.

19:00

Крюков Сергей

П_о_в_а_р///Скажити, а Зенит уже тура после 6 примерно чемпион?)))/// ====== Чем больше актёр - тем больше пауза..Хм, не вот так: чем больше интриган, тем дольше интрига...

19:00

П_о_в_а_р

Вопрос к адекватным. Вы помните Шериф и Копенгаген, или вы помните, как Зенит влетел 0-3?)))

18:59

SP2

Дааа... посмотрел моменты. Просто безобразная игра Дзюбы. Он не хочет забивать - так бы и сказал. В ответственные моменты просто стоит за защитником и ждёт. По мячу бьет - лишь бы отделаться. Обработать мяч на скорости не может. Сколько можно его в состав ставить???

18:59