Фанаты "Зенита": "У Колпинской ракеты сдуло купол астрокоррекции"

На одном из закрытых интернет-форумов, где общаются посетители зенитовского фан-виража, пользователи обсудили появление Александра Панова в гостевом секторе во время вчерашнего матча петербургского клуба со "Спартаком" (5:1). При этом большинство фанатов сожалеют о том, что бывший форвард "Зенита" теперь болеет за красно-белых.

vitalikp: "Человек болен, оставьте его в покое".

Berk: "Действительно, человек болен. Жалко его: не буду больше ничего писать".

Kraftsсhlag: "А как мы радовались в 1999 году его голам в финале Кубка… Купол астрокоррекции у Колпинской ракеты окончательно сдуло..."

Видео с нападением на Панова фанаты прокомментировали вот так:

DZR: "Еще и Панов отхватил. Уах-ха-ха!" (Дмитрий СОМОВ)

Фанаты "Зенита" набросились на Панова. Как это было (видео) //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"