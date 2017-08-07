Фанаты "Зенита": "У Колпинской ракеты сдуло купол астрокоррекции"

На одном из закрытых интернет-форумов, где общаются посетители зенитовского фан-виража, пользователи обсудили появление Александра Панова в гостевом секторе во время вчерашнего матча петербургского клуба со "Спартаком" (5:1). При этом большинство фанатов сожалеют о том, что бывший форвард "Зенита" теперь болеет за красно-белых.
vitalikp: "Человек болен, оставьте его в покое".
Berk: "Действительно, человек болен. Жалко его: не буду больше ничего писать".
Kraftsсhlag: "А как мы радовались в 1999 году его голам в финале Кубка… Купол астрокоррекции у Колпинской ракеты окончательно сдуло..."
Видео с нападением на Панова фанаты прокомментировали вот так:
DZR: "Еще и Панов отхватил. Уах-ха-ха!" (Дмитрий СОМОВ)
Фанаты "Зенита" набросились на Панова. Как это было (видео) //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Джин_SM(v3)
Человек сделал свой выбор. Ни разу не клялся, что стрелка в сердце навсегда.Какого тогда надо?Ну, а уж кидаться толпой на одного это высший класс, чё...
14:41
Gordon
Идиоты.
13:33
zenitoman
Даже не знаю кто больше с головой не дружит героинщик Панов или любитель собак Панин.
12:50
Патриот Сибири
А Дмитрий Сомов случаем не скрывается под ником Kraftsсhlag на этом закрытом форуме болельщиков Зенита? Хотя не стоит удивляться, если он там сидит под ником DZR.
12:21
romy4_84
колпинская котлета это ПЯТЬ!
11:41
Chibisov
Вы а него посмотрите,какая ракета?КОТЛЕТА колпинская это да)))
11:37
zenit-2017
DZR: "Еще и Панов отхватил. Уах-ха-ха!"----- Я под стааалом)))
11:24