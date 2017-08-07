11:06 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Зенита": "У Колпинской ракеты сдуло купол астрокоррекции"

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На одном из закрытых интернет-форумов, где общаются посетители зенитовского фан-виража, пользователи обсудили появление Александра Панова в гостевом секторе во время вчерашнего матча петербургского клуба со "Спартаком" (5:1). При этом большинство фанатов сожалеют о том, что бывший форвард "Зенита" теперь болеет за красно-белых.

vitalikp: "Человек болен, оставьте его в покое".

Berk: "Действительно, человек болен. Жалко его: не буду больше ничего писать".

Kraftsсhlag: "А как мы радовались в 1999 году его голам в финале Кубка… Купол астрокоррекции у Колпинской ракеты окончательно сдуло..."

Видео с нападением на Панова фанаты прокомментировали вот так:

DZR: "Еще и Панов отхватил. Уах-ха-ха!" (Дмитрий СОМОВ)

Фанаты "Зенита" набросились на Панова. Как это было (видео) //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Джин_SM(v3)

Человек сделал свой выбор. Ни разу не клялся, что стрелка в сердце навсегда.Какого тогда надо?Ну, а уж кидаться толпой на одного это высший класс, чё...

14:41

Gordon

Идиоты.

13:33

zenitoman

Даже не знаю кто больше с головой не дружит героинщик Панов или любитель собак Панин.

12:50

Патриот Сибири

А Дмитрий Сомов случаем не скрывается под ником Kraftsсhlag на этом закрытом форуме болельщиков Зенита? Хотя не стоит удивляться, если он там сидит под ником DZR.

12:21

romy4_84

колпинская котлета это ПЯТЬ!

11:41

Chibisov

Вы а него посмотрите,какая ракета?КОТЛЕТА колпинская это да)))

11:37

zenit-2017

DZR: "Еще и Панов отхватил. Уах-ха-ха!"----- Я под стааалом)))

11:24